Xi Jinping'den Küresel Güney Mesajı

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu'na tebrik mesajı gönderdi.

Xi, pazartesi günü gönderdiği mesajında an itibarıyla Küresel Güney'in güçlü bir ivmeyle büyüdüğünü ve insanlığın ilerlemesi davasında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığını kaydederek Çin'in her zaman Küresel Güney'in üyesi olduğunu ve her zaman gelişmekte olan dünyanın mensubu olacağını söyledi.

Xi, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye yönelik ortak çabada hakiki çok taraflılığı uygulamak, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ile evrensel düzeyde faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunmak üzere Küresel Güney ülkeleri ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Xi, yüzyılın küresel değişiklikleri karşısında modernleşmeyi takip etmenin ve daha adil ve hakkaniyetli uluslararası düzen için çalışmanın, Küresel Güney ülkelerinin kutsal tarihi görevleri, Küresel Güney medya ve düşünce kuruluşları için de zamanın ortak konuları olduğunu vurguladı.

Xi, forum katılımcılarının derinlemesine müzakerelerde bulunması ve bir yandan "Küresel Güney'in kararlığını" ortaya koyarken diğer yandan birlikte "Küresel Güney'in sesini" yükseltmesi temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, katılımcılardan Küresel Güney'in barış için istikrar gücü, açıklık ve kalkınmanın belkemiği, küresel yönetişimin yapıcı güçlerinden biri ve medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmenin itici gücü haline gelmesi için bilgelikleriyle katkıda bulunmalarını da istedi.

Pazartesi günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başlayan Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu, "Kalkınma ve Yeniden Canlanma: Küresel Güney'in Yeni Yolculuğu" temasıyla Xinhua Haber Ajansı ve Brezilya İletişim Şirketi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Pazartesi günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da foruma kutlama mesajı gönderdi.