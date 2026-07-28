Xi Jinping ve Pellegrini Görüştü

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de resmi ziyaret için ülkede bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.

Xi salı günkü görüşmede, tek Çin ilkesine bağlılığından dolayı Slovakya'yı takdir ettiklerini belirterek, her iki ülkenin temel çıkarlarını gözetip başlıca endişelerini gidermek üzere Slovakya ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Xi, iki ülkeye, ikili işbirliğinde yeni başarılar elde etmek amacıyla temiz enerji, dijital ekonomi, robotik ve yapay zeka gibi yükselen sektörlerde ve öncü alanlarda işbirliği potansiyelinden yararlanma çağrısında bulundu.

Xi, iki tarafın, kültür, spor, turizm, gençlik ve yerel düzeyde değişim programlarına yönelik işbirliğini genişletmesi ve iki halkın karşılıklı seyahat etmesini kolaylaştırması gerektiğini ifade etti.

Xi, Çin ve Slovakya'nın, merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukukla desteklenen uluslararası düzeni koruması, eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünyayı ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi ortaklaşa teşvik etmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Her zaman Avrupa Birliği'ni ortak olarak gördüklerini ve AB ile ilişkilerini samimiyet ve iyi niyetle yürüttüklerini dile getiren Xi, Slovakya'ya Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemede yapıcı bir rol üstlenme çağrısında bulundu.

Pellegrini ise Çin ile stratejik ortaklığa önem verdiklerini belirterek, ekonomi, ticaret, yapay zeka, dijital ekonomi, robotik ve yeni enerji işbirliğinden daha fazla sonuç alınması temennilerini ifade etti. Pellegrini, daha fazla Çinli şirketin Slovakya'da yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını da söyledi.

Pellegrini, AB üyesi olarak Slovakya'nın, AB ile Çin arasındaki işbirliğini ve farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını aktif olarak desteklemeye istekli olduğunu belirtti.

Pellegrini, çok taraflılığı savunmak, BM Şartı'nın amaçlarını ve uluslararası hukuku korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrarı teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti. Pellegrini, yapay zekanın küresel yönetişimini güçlendirmek amacıyla Çin ile yakın koordinasyona hazır olduklarını da ifade etti.

Xi, görüşme öncesinde Pellegrini için karşılama töreni düzenledi. Pellegrini'nin onuruna öğlen saatlerinde de karşılama yemeği verildi.