Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, AP Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi

Güncel

NEW YORK, 14 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, ABD'nin New York kentinde Associated Press (AP) Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi.

ABD'ye giden heyete başkanlık eden Fu, Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede, AP'nin Xinhua'nın önemli bir ortağı olduğunu ve iki tarafın uzun bir süredir dostane bir ilişki sürdürdüğünü söyledi.

Fu, iki ajansın haber ve enformasyon hizmetlerindeki işbirliğini daha fazla genişletmesi, medya sektöründeki yeni teknolojilerin uygulanmasına ilişkin etkileşimlerini güçlendirmesi ve çok taraflı mekanizmalar uyarınca işbirliğini derinleştirmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Veerasingham ise AP ve Xinhua'nın 50 yılı aşkın geçmişe sahip bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin zamana yenik düşmediğini ifade etti.

Veerasingham, "Dünyada birçok değişiklik olduğunu gördük, ama iki kurumun uzun bir süredir kurduğu ilişkinin, gerçekten önümüzdeki yıllarda da bu ilişkiyi nasıl güçlendireceğine yönelik önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fotoğraf, video ve basın bültenlerini dağıtımına yönelik işbirliği anlaşmasının nüshalarını birbirlerine veren taraflar, yapay zekanın kullanımı ve olimpiyat oyunlarının yayımlanması gibi çeşitli güçlük ve fırsatları da ele aldı.