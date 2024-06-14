Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, AP Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, AP Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, ABD'nin New York kentinde Associated Press (AP) Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi. Fu, görüşmede iki ajansın işbirliğini genişletme ve yeni teknolojilerin uygulanmasını güçlendirme konularını ele aldı.

14.06.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW YORK, 14 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, ABD'nin New York kentinde Associated Press (AP) Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi.

ABD'ye giden heyete başkanlık eden Fu, Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede, AP'nin Xinhua'nın önemli bir ortağı olduğunu ve iki tarafın uzun bir süredir dostane bir ilişki sürdürdüğünü söyledi.

Fu, iki ajansın haber ve enformasyon hizmetlerindeki işbirliğini daha fazla genişletmesi, medya sektöründeki yeni teknolojilerin uygulanmasına ilişkin etkileşimlerini güçlendirmesi ve çok taraflı mekanizmalar uyarınca işbirliğini derinleştirmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Veerasingham ise AP ve Xinhua'nın 50 yılı aşkın geçmişe sahip bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin zamana yenik düşmediğini ifade etti.

Veerasingham, "Dünyada birçok değişiklik olduğunu gördük, ama iki kurumun uzun bir süredir kurduğu ilişkinin, gerçekten önümüzdeki yıllarda da bu ilişkiyi nasıl güçlendireceğine yönelik önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fotoğraf, video ve basın bültenlerini dağıtımına yönelik işbirliği anlaşmasının nüshalarını birbirlerine veren taraflar, yapay zekanın kullanımı ve olimpiyat oyunlarının yayımlanması gibi çeşitli güçlük ve fırsatları da ele aldı.

Kaynak: Xinhua

Associated Press, New York, CEO, Uluslararası İlişkiler, Medya, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, AP Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:41:44. #1.11#
SON DAKİKA: Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, AP Başkan ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement