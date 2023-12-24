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Yabancı Şirketler Türkiye'yi Terk Ediyor - Son Dakika
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Yabancı Şirketler Türkiye'yi Terk Ediyor

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çok sayıda yabancı şirketin Türkiye'yi terk etme kararı aldığını belirtti. Bu durumun Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumunu gösterdiğini vurgulayan Özbudun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeyi felakete sürüklediğini ifade etti.

24.12.2023 - 15:14,
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Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, TBMM Genel Kurulu'nda, "Çok uzun yıllardır Türkiye'de olan, üretimde bulunan yabancı şirketler artık Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Bunlardan biri British Petrol biri Honda, diğeri Borusan daha çok şirket var. British Petrol 1912'de bu topraklara geldi. Bu ne anlama geliyor? Bu topraklarda Birinci Dünya Savaşı'nı gördü, İstiklal Savaşı'nı gördü, çeşitli darbeleri gördü, çok sayıda krize tanıklık etti ama Türkiye'yi terk etmedi fakat şu anda Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Fortis'e yapacağı bir yatırımdan vazgeçti, o yatırımı Türkiye'de gerçekleştirmeyecek. Sanıyorum bu veri demetleri bize bir şey söylüyor. Nedir söylediği? Sizlerin oylarınızla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi bir felakete sürüklemiştir, artık Türkiye bu uçurumdan yuvarlanmaktadır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerine konuşan Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, şunları söyledi:

"Dünkü gazetelerde belki okudunuz, çok uzun yıllardır Türkiye'de olan, üretimde bulunan yabancı şirketler artık Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Bunlardan biri British Petrol biri Honda, diğeri Borusan daha çok şirket var, gazetelere bakarak görebilirsiniz. British Petrol 1912'de bu topraklara geldi. Bu ne anlama geliyor? Bu topraklarda Birinci Dünya Savaşı'nı gördü, İstiklal Savaşı'nı gördü, çeşitli darbeleri gördü, çok sayıda krize tanıklık etti ama Türkiye'yi terk etmedi fakat şu anda Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Fortis'e yapacağı bir yatırımdan vazgeçti, o yatırımı Türkiye'de gerçekleştirmeyecek. Sanıyorum bu veri demetleri bize bir şey söylüyor. Nedir söylediği? 'Sizlerin oylarınızla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi bir felakete sürüklemiştir, artık Türkiye bu uçurumdan yuvarlanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kuruldu. Bu ne demek oluyor? Bu Meclis bir yandan İstiklal Savaşı'nı sevk ve idare ederken diğer yandan modern Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu ve o Meclis'te görev yapan milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarını tüm dünyada alnı açık, başı dimdik bağımsız kişiler olarak ilan etmeyi başardılar. Peki, bugün Türkiye nerede? Pasaportu değersiz hale gelmiş, vize kuyruklarında bekleyen akademisyenleri, sporcuları vize alamadıkları için ulusal arenalara çıkamayan bir ülke."

Yabancı Şirketler Türkiye\'yi Terk Ediyor
Kaynak: ANKA
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