Yağış Uyarısı: Kar ve Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
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Yağış Uyarısı: Kar ve Sağanak Bekleniyor

Yağış Uyarısı: Kar ve Sağanak Bekleniyor

Ankara ve Sinop’ta sağanak, birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı da görülecek.

26.11.2024 10:37
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ankara ve Sinop'ta sağanak yağış; Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışlar, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artacak.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 2, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 13, en düşük 5 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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