Yağışlı Hava Geliyor: Sıcaklık Düşecek - Son Dakika
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Yağışlı Hava Geliyor: Sıcaklık Düşecek

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MGM, yurt genelinde yağışların etkili olacağını ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.

29.09.2024 16:11
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 5 günlük periyotta yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Macit, "Hava sıcaklıkları yağış ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek" dedi.

Yurt genelinde yağışlı sisteme geçileceğini, vatandaşların yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydeden MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, şunları söyledi:

"Pazartesi günü yurdumuz serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de beklediğimiz yağışların Marara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağış salı günü de Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ediyor. Özelllikle Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer aşırı yağışlar bekliyoruz. Özellikle Zonguldak, Bartın hattında sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yağışlı hava çarşamba günü Karadeniz, Marmara'nın doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ettikten sonra yurdumuzu terk ediyor. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağış beklemiyoruz.

Hava sıcaklıkları yağış ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Ancak çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta sonu mevsim normalleri civarına, yer yer de üzerine çıkmasını bekliyoruz.

"Salı günü Ankara'da sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek"

Ankara'da pazartesi günü yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Ancak çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı pazartesi 27 derece ancak salı günü 15 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da pazartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Çarşambadan itibaren İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 20-22 derece arsında olacak. İzmir'de pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece olacak. Çarşamba yağış beklemiyoruz. 27 dereceye kadar çıkacağını tahmin ediyoruz."

Yağışlı Hava Geliyor: Sıcaklık Düşecek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yağışlı Hava Geliyor: Sıcaklık Düşecek - Son Dakika

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