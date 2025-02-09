Yalnız Yaşayan Şilan Çakar, Mezrada Kurtlardan Korktuğu İçin Evden Çıkamıyor - Son Dakika
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Yalnız Yaşayan Şilan Çakar, Mezrada Kurtlardan Korktuğu İçin Evden Çıkamıyor

Yalnız Yaşayan Şilan Çakar, Mezrada Kurtlardan Korktuğu İçin Evden Çıkamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Çakmak mezrasında yaşayan 50 yaşındaki Şilan Çakar, eşinin vefatından sonra yalnız kalmış ve evden çıkmakta zorlandığını belirtiyor. 10 yıl önce taşınan diğer ailelerden farklı olarak, anılarının olduğu mezraya bağlı kaldığını ifade eden Çakar, kış mevsiminde karla kaplı yolun açılmasıyla İl Özel İdaresi ekipleri sayesinde ulaşılmıştır.

09.02.2025 10:55  Güncelleme: 12:47
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Beşatlı köyüne bağlı Çakmak mezrasında Şilan Çakar (50) 1 yıldır tek başına yaşıyor. Diğer ailelerin 10 yıl önce taşındığını, geçen yıl da eşinin yaşamını yitirince yalnız başına kaldığını ifade eden Çakar "Eşimle birlikte geçirdiğimiz anılar var. Yeni mezraya taşınmak istemedim. Tek başıma olsam da bu benim evim" dedi.

Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Beşatlı köyüne bağlı 40 haneli Çakmak mezrasında yaşayanlar, 10 yıl önce 'Yeni Çakmak' ismini verdikleri yeni yerleşim yerine taşındı. Yüksekovalı Cafer ile İran uyruklu eşi Şilan Çakar ise mezrayı terk etmeyip, burada yaşamaya devam etti. 11 yıl önce evlenen ve çocukları olmayan Şilan Çakar, geçen yıl eşinin vefatından sonra mezrada tek başına kaldı.

Şilan Çakar'dan haber alınamayınca yakınları 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine dün İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele ekipleri, mezranın yolunu açıp Şilan Çakar'a ulaştı.

'KURTLARDAN DOLAYI EVDEN ÇIKAMIYORUM'

Eşinin vefatından sonra mezrada kalmayı tercih ettiğini belirten Çakar, "Burada yaşamaya alıştım. Eşimle birlikte geçirdiğimiz anılarımız var o yüzden yeni mezraya taşınmak istemedim. Tek başıma olsam da bu benim evim. Bir yıldır tek başıma bu mezrada yaşıyorum. Kurtlardan dolayı evden hiç çıkamıyorum. Daha önce burada yaşayanlar başka bir mezraya yerleşti. Burayı terk eden aileler, yazın bahçelerine bakmak için geliyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan mezra yolunu açtılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Kış için erzakları 4 ay önce almıştım" diye konuştu.

Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci ise 2 gündür Şilan Çakar'a telefonla ulaşılmaması nedeniyle ekiplere haber verdiğini belirterek, "Ekipler kardan kapanan mezra yolunu açtıktan sonra kadına ulaştık. Bizleri gören Şilan Çakar, çok mutlu oldu. Ekiplerle birlikte evinin önündeki karları temizleyip, odunlukta odun alıp sobasına yaktık. 40 haneli mezramız 10 yıl önce ana yola daha yakın olmak için taşınınca Şilan Çakar ve eşi tek başına kaldı. Çakar, geçen yıl eşini kaybedince tek başına kaldı. Kimi kimsesi olmadığı için tek başına mezrada kalmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalnız Yaşayan Şilan Çakar, Mezrada Kurtlardan Korktuğu İçin Evden Çıkamıyor - Son Dakika

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