Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni

Yalova\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni

Yalova'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde konuşan Vali Hülya Kaya, hain darbe girişimine karşı duruşlarının milletin demokrasisine, devletine ve özgürlüğüne olan bağlılığını gösterdiğini belirtti. Tören, bayrak yürüyüşü, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

16.07.2024 03:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Bu hain darbe girişimine karşı duruşumuz, milletimizin demokrasisine, devletine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Yalova Valiliği'nin koordinasyonunda Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, bayrak yürüyüşü ile başladı. Cevdet Aydın Parkı'ndan başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Belediye Bandosu'nun ve mehter takımının marşları eşliğinde, 115 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende konuşan Vali Kaya, "15 Temmuz, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği bir gün olarak tarihe geçmiştir. Bu hain darbe girişimine karşı duruşumuz, milletimizin demokrasisine, devletine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu mücadele, milletimizin asaletini ve cesaretini ortaya koymuş, esaret altına girmemek için canını ortaya koyan bir milletin varlığını tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Konuşmasının ardından Sancak Koşusu'na katılan sporcular sancağı Vali Kaya'ya teslim etti. Program konserle devam etti.

Kaynak: DHA

Hülya Kaya, Demokrasi, 15 Temmuz, Yalova, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den ’’normalleşme’’ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den ''normalleşme'' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:48 İstanbul’daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü İstanbul'daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 04:16:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement