Yalova'da AFAD tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yalova'da AFAD tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi

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TÜRKİYE Afet Müdahale Planı kapsamında, tatbikat gereği merkez üssü Bursa olan 6.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 5 il arasında yer alan Yalova'daki tatbikat, gerçeğini aratmadı. Vali Hülya Kaya, kentte ilk kez bu kadar kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyleyerek, 'Temel hedefimiz, burada yapmış olduğumuz planın ne kadar uygulanabilir olduğunu sahada görmek istiyoruz. Çünkü depremi yaşadıktan sonra hataları görmek insan hayatına mal oluyor' dedi.

06.06.2024 18:28
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TÜRKİYE Afet Müdahale Planı kapsamında, tatbikat gereği merkez üssü Bursa olan 6.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 5 il arasında yer alan Yalova'daki tatbikat, gerçeğini aratmadı. Vali Hülya Kaya, kentte ilk kez bu kadar kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Temel hedefimiz, burada yapmış olduğumuz planın ne kadar uygulanabilir olduğunu sahada görmek istiyoruz. Çünkü depremi yaşadıktan sonra hataları görmek insan hayatına mal oluyor" dedi.

Yalova'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat süre ile gerçek zamanlı ve saha uzantılı olmak üzere, 'Bursa Bölge Tatbikatı' gerçekleştirildi. Bu kapsamda senaryo gereği merkez üssü Gemlik olan, 6.7 büyüklüğündeki depremde, Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince, şehirde bulunan ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile tatbikat yapıldı. Sabah saat 09.30'da siren sesiyle başlayan tatbikat ile Vali Hülya Kaya ve ilgili tüm kurumların müdürleri, 112 Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne gelerek toplantı yaptı. Vali Kaya, burada müdürlerden aldığı bilgiler doğrultusunda planlama yaparak tatbikatı sürdürdü. Senaryo gereği saat 09.30'da meydana gelen deprem sonrasında, koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından, saat 09.45 itibarıyla ilk verilere göre, kent merkezinde 33, Armutlu ilçesinde 26, Termal ilçesinde 4, Çınarcık ilçesinde 4, Çiftlikköy ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 72 betonarme bina çöktü. Yıkılan yapıların içerisinde 335 vatandaşın yaşadığı tespit edildi. Kent merkezinde yıkılan 33 binadan 2'sine arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, depremin meydana geldiği an itibarıyla, şehir merkezinde emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye personeli olmak üzere 6 ekip, Altınova'da 2 ekip, Çiflikköy'de 2 ekip, Termal'de 1 ekip, Armutlu'da 2 ekip, Çınarcık'ta 2 ekip olmak üzere toplamda 9 ekip saha analizi çalışmasına başladı.

Tatbikata ilişkin açıklamada bulunan Vali Hülya Kaya, "Bugün Bursa merkezli 6.7 büyüklüğünde gerçekleşmiş olan depremin tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Yalova'da, ilk defa bu kadar kapsamlı bir tatbikat yapıldı. Sabah saat 09.30'da gelen haber üzerine Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldik. Çalışma arkadaşlarımızla da 7 dakika içinde merkezde toplandık. Takım arkadaşlarımıza haber ettik. Yazılmış olan senaryoya göre, 72 tane binanın hasar gördüğü tespit edildi. Bunu nasıl tespit ettik. Emniyetimiz, jandarmamız, itfaiye, arama kurtarma ekiplerimiz ilk etapta hemen sahaya çıktı. Birkaç tane binanın hasar gördüğünü gözlemledikten sonra bizlere bildirdi. Daha sonrasında acil müdahale etmemiz gereken binaları tespit ettik. Buralara da şimdi arama- kurtarma ekiplerini yönlendireceğiz" dedi.

'DEPREMİ YAŞADIKTAN SONRA HATALARI GÖRMEK İNSAN HAYATINA MAL OLUYOR'

Deprem sonrasında hataların görülmemesinin insan hayatına mal olacağını belirten Vali Kaya, önlemlerin felaket öncesinde alınması gerektiğine dikkat çekip, tatbikatın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Temel hedefimiz burada yapmış olduğumuz planın ne kadar uygulanabilir olduğunu sahada görmek istiyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmayla nerelerde hata olduğunu, nerelere daha çok takviye yapmamız gerektiğini görmüş oluyoruz. Sadece burada değil Bursa, Kocaeli, aynı zamanda İstanbul'da da bu tatbikat gerçekleştiriliyor. Buradan da şu çıkıyor, biz bu depremden etkilendiysek çevremizdeki iller de etkilendi. Bize yardıma gelecek ekiplerin çevre illerden olmayacağının da farkındayız. Dolayısıyla eşleşen 10 ilden yardımların gelmesini bekliyoruz. Depremin bize vermiş olduğu zararı hızlı şekilde tespit edip bunu AFAD ile koordineli şekilde ilgili yardım isteyeceğimiz illerle koordineli olmak istiyoruz."

Yalova\'da AFAD tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da AFAD tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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