Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Bebek Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Bebek Yaralandı

24.02.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da komşu kavgasında Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra yaralandı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

YALOVA'da darbedildiği iddia edilen Muhammet Baca (34) ile o sırada kucağında bulunan 14 aylık İkra Baca taburcu olurken, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Baca'nın, husumetli olduğu komşusu Servet Ergin ile yolda karşılaştıktan sonra eve gelip, eşine olayı anlattığı görüldü. Baca'nın burada eşine otomobille giderken aniden frene bastığını söyleyerek, "Çocuğun yüzüne bak ya" dediği duyuldu. Çıkan arbedede ise karanlıktan dolayı taraflar ve İkra bebek net bir şekilde görüntüye yansımadı.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta, Muhammet Baca evine dönerken, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada orada bulunan Ergin'in kardeşi husumetli komşusu Şener Ergin, sopayla saldırdı. Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Baba ve kızı, adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin ise kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

'FRENE BASTIM, ÇOCUĞUN YÜZÜNE BAK'

Muhammet Baca ile İkra bebek, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlk görüntüde Muhammet Baca'nın, husumetli olduğu komşusu Servet Ergin ile yolda karşılaştıktan sonra eve gelip, eşine olayı anlattığı, Baca evine tek başına girerken, İkra bebeğin yerde oturan annesi Bilge Baca'nın kucağında olduğu görüldü. Baca'nın burada Servet Ergin ile yolda karşılaştığını söyleyerek, "Arabayla geçerken 'Ne oldu lan' diyor. Frene bastım. Çocuğun yüzüne bak yaö dediği, eşinin de "Ne var çocuğun yüzündeö diyerek panikle yanıt verdiği duyuldu.

JANDARMA GÜÇLÜKLE AYIRDI

Baca'nın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu anların da yer aldığı görüntülerde, 3 kardeş olan Ergin kardeşlerden Diyar Ergin'in jandarma geldikten sonra evinden sokağa indiği, jandarma ile konuşan Baca'nın yanına gidip yumruk attığı, burada Baca'nın kucağında kızının olmadığı görüldü. Jandarma kavgayı güçlükle sonlandırırken, görüntünün devamında ise karanlıktan dolayı taraflar ve babasının kucağında olduğunu iddia ettiği İkra bebek ise net bir şekilde görüntüye yansımadı.

'FREN YAPTIĞI İÇİN KAFASINI VURDUĞUNU KENDİSİ ANLATIYOR'

Olay sırasında İkra bebeğin annesinin kucağından merdivenlere düştüğünü söyleyen ve güvenlik görüntülerinin de bunu doğruladığını belirten Servet Ergin, şunları söyledi:

"Görüntüler var. Hanımına olayı anlatırken, çocuğun kafasını ani fren yaptığında vurduğunu kendisi beyan ediyor. Bunu biz biliyorduk, önceden de anlattık. Çocuğunun olayı bu şekilde olmuştur. Bize karşı yapılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir sürü tehdit mesajları alıyoruz. Ben Van doğumlu olabilirim ama terörist değilim.

'GÖRGÜ TANIKLARI VAR'

Muhammet Baca ise Ergin'in iddialarını reddederek, "Suçlular orada. Tanıklar var. Sokağı gören kamerayı jandarmaya teslim etsin. Kızım bu haldeyken sırıtıp, oynuyorlar. Bu işi hızlandırın yoksa adaleti ben sağlayacağım. Bu kız mı torpidoya vurmuş? Görgü tanıkları var çocuğuma bu işkence yapıldığında. Bu mu torpido vurması? ya adam korkuyor çünkü. Yanına kalmayacak dedi.

Haber: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Şiddet, Güncel, Yalova, Bebek, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Bebek Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Tuğba Özay’ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:48:55. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Bebek Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.