Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Yalova\'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı
23.02.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yalova\'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı
Haber Videosu

Çınarcık'ta komşular arasındaki anlaşmazlık nedeniyle baba ve 14 aylık kızı darp edildi.

Yalova Valiliği, Çınarcık ilçesinde uzun süredir sorun yaşadıkları komşularının saldırısında yaralanan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hakkında açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Esenköy beldesinde yaşanan olayın, aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.

Olayın geçmişe dayalı kişisel anlaşmazlıkların bir sonucu meydana geldiği, iki komşu arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü ve olay sırasında baba M.B. ile kucağında bulunan M.İ.B'nin darbedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Baba ile kızı, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Baba ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, çocuğun kafatasında çatlak tespit edilmiş olup, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek müşahede altına alınmıştır. Olayın ardından Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, savcılık talimatıyla kasten yaralama olayına karıştığı tespit edilen Ş.E. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici tedbir kararı uygulanmış, 21 Şubat 2026 tarihinde çıkarıldığı Yalova Asliye Mahkemesi tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."

Olayın vuku bulduğu andan itibaren valilikçe titizlikle takip edildiği, gerekli tüm işlemlerin adli mercilerle koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce hem hastanede hem de Esenköy beldesinde can ve mal güvenliğini teminen gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi herhangi bir can güvenliği tehdidi bulunmamaktadır."

Öte yandan acılı babanın evladının durumu nedeniyle paylaştığı 'Valiyle görüşmeye geldim, görüştürmediler' iddiasıyla ilgili olarak da hafta sonuna rastlayan 21.02.2026 Cumartesi günü saat 20.30 sularında Valiliğe geldiği ve kendisiyle Merkez İlçe Jandarma Komutanımızın görüşerek ilgilendiği anlaşılmıştır. Bu durum mağdur baba tarafından da ziyaret esnasında Sayın Valimize ifade etmiştir. Sevgili kızımız ve ailesi, sabah saatlerinde Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilmiş, süreç hakkında kendisine bilgi verilmiştir. Kızımızın genel durumu iyi olup ailenin istemesi halinde taburcu edilebilecek durumdadır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun, ülkemiz bir hukuk devleti olup hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacaktır. Yalova, memleketi, aidiyeti ve inancı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın barış ve huzur içinde yaşadığı bir ilimizdir. Bu anlaşmazlığa farklı bir anlam yüklemek Yalova'mıza yapılacak büyük bir haksızlık olur. Toplumsal barışımızı zedelemeye, huzur ve güven ortamını sarsmaya yönelik dezenformatif paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Vali Usta, hastanede yaralı baba ile kızını ziyaret etti

Olay sonrası İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Ahmet Hamdi Usta, baba M.B. ile kızı M.İ.B'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Usta, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralarında yaşanan husumet nedeniyle darp edilen minik yavrumuzu ve ailesini Jandarma Komutanımızla birlikte hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Başhekimimizden aldığımız bilgiye göre minik yavrumuzun sağlık durumu iyi, cerrahi müdahale gerektiren bir durum söz konusu değil. Genel durumu stabil seyrediyor ve ailenin istediği anda taburcu edilecek durumda. Olayın yaşandığı andan itibaren gerekli işlemler derhal başlatılmış, akabinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açılmıştır. Darp fiilini gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yansıdığı gibi ailenin can güvenliği açısından herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını, gerek hastane gerekse Esenköy'de gerekli güvenlik tedbirlerinin olayın gerçekleşmesinden itibaren alındığına değinen Usta, şöyle devam etti:

"Öte yandan olay aynı çatı altında yaşayan iki aile arasında, çocuklar ve apartmanın ortak kullanım alanlarından kaynaklanan ve devam eden husumetin bir yansımasıdır. Bunun dışında, her şehirden insanın yıllardır barış ve huzur içinde yaşadığı Yalova'mızla ilgili farklı anlamlar yükleyen ve meseleyi farklı mecralara taşıyan yorumlardan kaçınılması önem arz etmektedir. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Konuya sağduyuyla yaklaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, süreci yakından ve titizlikle takip ettiğimi ifade ediyorum."

Kaynak: AA

Yalova Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Çınarcık, Yalova, Güncel, Kavga, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı
Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi: Galatasaray maçında verilmedi Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi: Galatasaray maçında verilmedi
Ankara’da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı Ankara'da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:29:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.