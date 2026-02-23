Yalova\'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı

Yalova Valiliği, Çınarcık ilçesinde uzun süredir sorun yaşadıkları komşularının saldırısında yaralanan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hakkında açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Esenköy beldesinde yaşanan olayın, aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.

Olayın geçmişe dayalı kişisel anlaşmazlıkların bir sonucu meydana geldiği, iki komşu arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü ve olay sırasında baba M.B. ile kucağında bulunan M.İ.B'nin darbedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Baba ile kızı, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Baba ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, çocuğun kafatasında çatlak tespit edilmiş olup, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek müşahede altına alınmıştır. Olayın ardından Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, savcılık talimatıyla kasten yaralama olayına karıştığı tespit edilen Ş.E. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici tedbir kararı uygulanmış, 21 Şubat 2026 tarihinde çıkarıldığı Yalova Asliye Mahkemesi tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."

Olayın vuku bulduğu andan itibaren valilikçe titizlikle takip edildiği, gerekli tüm işlemlerin adli mercilerle koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce hem hastanede hem de Esenköy beldesinde can ve mal güvenliğini teminen gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi herhangi bir can güvenliği tehdidi bulunmamaktadır."

Öte yandan acılı babanın evladının durumu nedeniyle paylaştığı 'Valiyle görüşmeye geldim, görüştürmediler' iddiasıyla ilgili olarak da hafta sonuna rastlayan 21.02.2026 Cumartesi günü saat 20.30 sularında Valiliğe geldiği ve kendisiyle Merkez İlçe Jandarma Komutanımızın görüşerek ilgilendiği anlaşılmıştır. Bu durum mağdur baba tarafından da ziyaret esnasında Sayın Valimize ifade etmiştir. Sevgili kızımız ve ailesi, sabah saatlerinde Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilmiş, süreç hakkında kendisine bilgi verilmiştir. Kızımızın genel durumu iyi olup ailenin istemesi halinde taburcu edilebilecek durumdadır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun, ülkemiz bir hukuk devleti olup hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacaktır. Yalova, memleketi, aidiyeti ve inancı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın barış ve huzur içinde yaşadığı bir ilimizdir. Bu anlaşmazlığa farklı bir anlam yüklemek Yalova'mıza yapılacak büyük bir haksızlık olur. Toplumsal barışımızı zedelemeye, huzur ve güven ortamını sarsmaya yönelik dezenformatif paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Vali Usta, hastanede yaralı baba ile kızını ziyaret etti

Olay sonrası İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Ahmet Hamdi Usta, baba M.B. ile kızı M.İ.B'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Usta, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralarında yaşanan husumet nedeniyle darp edilen minik yavrumuzu ve ailesini Jandarma Komutanımızla birlikte hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Başhekimimizden aldığımız bilgiye göre minik yavrumuzun sağlık durumu iyi, cerrahi müdahale gerektiren bir durum söz konusu değil. Genel durumu stabil seyrediyor ve ailenin istediği anda taburcu edilecek durumda. Olayın yaşandığı andan itibaren gerekli işlemler derhal başlatılmış, akabinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açılmıştır. Darp fiilini gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yansıdığı gibi ailenin can güvenliği açısından herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını, gerek hastane gerekse Esenköy'de gerekli güvenlik tedbirlerinin olayın gerçekleşmesinden itibaren alındığına değinen Usta, şöyle devam etti:

"Öte yandan olay aynı çatı altında yaşayan iki aile arasında, çocuklar ve apartmanın ortak kullanım alanlarından kaynaklanan ve devam eden husumetin bir yansımasıdır. Bunun dışında, her şehirden insanın yıllardır barış ve huzur içinde yaşadığı Yalova'mızla ilgili farklı anlamlar yükleyen ve meseleyi farklı mecralara taşıyan yorumlardan kaçınılması önem arz etmektedir. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Konuya sağduyuyla yaklaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, süreci yakından ve titizlikle takip ettiğimi ifade ediyorum."