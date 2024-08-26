Yalova Muhabiri Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Yalova Muhabiri Saldırıya Uğradı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan kişilerin yakınları olduğunu iddia eden bir grup, Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı. Baykal, darbedilerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Vali Kaya, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

26.08.2024 20:57
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YALOVA'nın Armutlu ilçesinde dün kanoyla denize açılan Hüseyin P. (32) ve Yücel Ç.'yi (28) arama çalışmaları devam ederken, haber yapmak için olay yerine giden Demirören Haber Ajansı Yalova Muhabiri Zehra Baykal, kayıp yakınları olduğunu öne süren bir grubun saldırısına uğradı.  Darbedilerek yaralanan ve kulağına 7 dikiş atılan  Baykal, hastaneye kaldırıldı. Baykal, "15 kişilik bir grup elimde mikrofonu görünce bana saldırmaya başladı. Amacım kamuoyunu bilgilendirmekti" dedi.

Tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için dün öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel Ç. ile Hüseyin P., kano kiralayarak denize açıldı. Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Yücel Ç. ile Hüseyin P., bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Yücel C. ile Hüseyin P.'yi arama çalışmalarına başlarken, haber yapmak için olay yerine giden DHA Yalova Muhabiri Zehra Baykal, kaybolan kişilerin yakını olduğunu iddia eden gruptakiler tarafından  darbedildi. Baykal, yaklaşık 15 kişlik grubun saldırısına uğradığını belirti.

?'KULAĞIM YARILDI'

Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Baykal yaşadıklarını şöyle anlattı:

İki kişinin Armutlu sahilinde kanoyla açıldığını ve kaybolduğunu duyduk. Bugün haber yapmak için olay yerine gittik. Araçtan indiğim sırada kaybolan kişinin yakınları olduğunu öne süren yaklaşık 15 kişilik bir grup elimde mikrofonu görünce bana saldırmaya başladı. Durumu anlamaya çalışırken bir kişi boğazımı sıktı, bir kişi saçımı çekti ve kulağımı küpemle çekti ve kulağım yarıldı. Ben kendimi Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne attım. Hastaneye sevk edildim. Kulağıma 7 dikiş atıldı. Vücudumda morluklar ve çizikler var. Kendilerinden şikayetçi oldum. Belki o kişiler yakınlarını arıyordu ama amacım kamuoyunu bilgilendirmekti. Görevimi yapmak için oraya gittim."

VALİ KAYA: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bu arada Yalova Valisi Hülya Kaya da yaşanan saldırıdan dolayı üzüntüsünü dile getirip,konunun takipçisi olacağını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekipler, Zehra Baykal'a saldıran kişilerin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Muhabiri Saldırıya Uğradı
Kaynak: DHA

Armutlu, 3-sayfa, Yalova, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Medya, Güncel, Son Dakika

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