Yangın Söndürme Helikopterinin Kazası: İki Pilot 5'er Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangın Söndürme Helikopterinin Kazası: İki Pilot 5'er Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yangın Söndürme Helikopterinin Kazası: İki Pilot 5\'er Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu meydana gelen kazada iki pilot, taksirle ölüme sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaza sırasında hayatını kaybeden mühendis ve teknisyenin aileleri adalet arayışında.

25.11.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un ölümüne ilişkin açılan davada yargılanan Rus pilot İlya İvesenkho ve 2'nci pilot Egor Turkov, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, 21 Eylül 2022'de saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov, hayatını kaybetti. Helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, ikinci pilot Egor Turkov ve pilot İlya İvesenkho yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İKİ PİLOT VE TEKNİSYEN HAKKINDA DAVA

Kazanın ardından pilot İlya İvesenkho, 2'nci pilot Egor Turkov ve helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır hakkında TCK'nın 85/2'nci maddesini içeren 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Denizli 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması, 22 Kasım'da görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile Rus pilot İlya İvesenkho ve yardımcı pilot Egor Turkov'un avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre; kazanın nedeninin pilotaj hatası olduğunu söyledi.

KAZANIN DETAYLARI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Okunan kaza raporuna göre uçuş mürettebatının yakıt ikmali için başlangıçta ara inişi yapmadığı, uçuşu sabit irtifada yapmak yerine arazi profilinde takip ettiği, bu sırada tükettikleri yakıtı dikkate almadıklarını vurgulandı. Ayrıca uçuş mürettebatının uçuş için gerekli yakıt miktarını hesaplarken hata yaptığını, bir iniş noktası belirleme kararı vermediğini, acil inişi ancak hava aracında kalan acil durum yakıt seviyesi uyarısı tetiklendikten sonra başlattıkları, bu nedenle motorlardan birisinin durması ve seçilen uçuş modunun mantıksız olması nedeniyle motorların durmasıyla birlikte otomatik döndürme moduna güvenli bir geçişin imkansız kılındığı da raporda vurgulandı. Bilirkişi heyet raporunun okunmasının ardından Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaasında, İlya İvesenkho ile Egor Turkov'u 'İki kişinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, sanık Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatını istedi.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLDİ

Daha sonra mahkeme heyeti, sanıklar İlya İvesenkho ile Egor Turkov'un yakıtın Çardak Havalimanı'na kadar yetmeyeceğini ve ara iniş noktası belirleyerek yakıt ikmali yapmaları gerekmesine rağmen bu hususta ihmalkar davranarak kazaya neden olduklarını açıkladı. Mahkeme heyeti açıkladığı kararında; İlya İvesenkho ile Egor Turkov'u TCK 85/2 gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına, Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

Havacılık, Güvenlik, Denizli, Mahkeme, 3-sayfa, Çardak, Güncel, Pilot, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Söndürme Helikopterinin Kazası: İki Pilot 5'er Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın Söndürme Helikopterinin Kazası: İki Pilot 5'er Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.