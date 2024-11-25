Yangın Söndürme Helikopterinin Kazası: İki Pilot 5\'er Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

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DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un ölümüne ilişkin açılan davada yargılanan Rus pilot İlya İvesenkho ve 2'nci pilot Egor Turkov, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, 21 Eylül 2022'de saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov, hayatını kaybetti. Helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, ikinci pilot Egor Turkov ve pilot İlya İvesenkho yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İKİ PİLOT VE TEKNİSYEN HAKKINDA DAVA

Kazanın ardından pilot İlya İvesenkho, 2'nci pilot Egor Turkov ve helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır hakkında TCK'nın 85/2'nci maddesini içeren 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Denizli 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması, 22 Kasım'da görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile Rus pilot İlya İvesenkho ve yardımcı pilot Egor Turkov'un avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre; kazanın nedeninin pilotaj hatası olduğunu söyledi.

KAZANIN DETAYLARI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Okunan kaza raporuna göre uçuş mürettebatının yakıt ikmali için başlangıçta ara inişi yapmadığı, uçuşu sabit irtifada yapmak yerine arazi profilinde takip ettiği, bu sırada tükettikleri yakıtı dikkate almadıklarını vurgulandı. Ayrıca uçuş mürettebatının uçuş için gerekli yakıt miktarını hesaplarken hata yaptığını, bir iniş noktası belirleme kararı vermediğini, acil inişi ancak hava aracında kalan acil durum yakıt seviyesi uyarısı tetiklendikten sonra başlattıkları, bu nedenle motorlardan birisinin durması ve seçilen uçuş modunun mantıksız olması nedeniyle motorların durmasıyla birlikte otomatik döndürme moduna güvenli bir geçişin imkansız kılındığı da raporda vurgulandı. Bilirkişi heyet raporunun okunmasının ardından Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaasında, İlya İvesenkho ile Egor Turkov'u 'İki kişinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, sanık Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatını istedi.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLDİ

Daha sonra mahkeme heyeti, sanıklar İlya İvesenkho ile Egor Turkov'un yakıtın Çardak Havalimanı'na kadar yetmeyeceğini ve ara iniş noktası belirleyerek yakıt ikmali yapmaları gerekmesine rağmen bu hususta ihmalkar davranarak kazaya neden olduklarını açıkladı. Mahkeme heyeti açıkladığı kararında; İlya İvesenkho ile Egor Turkov'u TCK 85/2 gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına, Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatine karar verdi.