Yangında 5 Çocuk Öldü, Anneye 20 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Yangında 5 Çocuk Öldü, Anneye 20 Yıl Hapis İstemi

İzmir'de 5 çocuğunun yangında ölümüyle ilgili anne hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

25.04.2025 14:49
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1) 5 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA ANNE İÇİN 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İZMİR'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin anne Sinem Melisa Akcan (28) hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım'da saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti. Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede, kapının kilitli olduğu tespit edildi. Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri, bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede; Sinem Melisa Akcan'ın çocuklarını uyutup elektrikli ısıtıcıyı açıp hurda toplamak için evden ayrıldığı belirtildi. Çocukların yaşları itibarıyla ısıtıcıyı devirebilecekleri ya da herhangi bir şekilde ısıtıcının devrilerek yangına yol açabileceği hayatın olağan akışına göre öngörülebilir olarak değerlendirilirken, Akcan'ın meydana gelen sonucu istemediği halde öngördüğünün kabulü gerektiğine vurgu yapıldı. İddianamede; şüphelinin, öz çocuklarının ölümünden sorumlu olduğuna yer verildi.

'HURDALARI SATMAK İÇİN SANAYİ SİTESİNE GÖTÜRDÜM'

İddianamede; Akcan'ın ifadelerine de yer verildi. Akcan ifadesinde, "Olay günü çocuklarımı yer yatağına yatırıp uyuttum. Elektrikli ısıtıcıyı da salonun ortasına açarak bıraktım. Toplamış olduğum hurdaları satmak için sanayi sitesine götürdüm. Eve geldiğimde yangın başlamıştı. Çocuklarım hareketsiz bir şekilde yataklarında yatıyordu. Onları dışarıya çıkardım. Hemen 2 çocuğumu bir elime diğer büyük olan çocuğumu da diğer elime alarak dışarı avlu kısmına çıkardım. Tekrar geri döndüğümde geride kalan 2 çocuğumu da alarak dışarı avluya çıkardım. Sonra da komşumuz Yusuf'a seslenerek yardım istedim. Çocuklarımın arkasından kapıyı kilitlemedim. Sadece kapıyı çekip çıkmıştım. Kapının içeriden kolu uzun zamandır yoktu. Fadime Nefes'e kolu veriyordum ve kapıyı sadece o açabiliyordu. Evden ayrılıp geri gelme sürem 25 dakikaydı" dedi. Akcan, ifadesinde eşi cezaevinde olduğu için onun işini yaptığını da anlattı.

İNDİRİM TALEP EDİLDİ

İfadeler ve toplanan deliller ışığında Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanırken, Akcan'ın ailevi durumun bakımından mağduriyet yaşadığı, bu nedenle de indirim hükümlerinin uygulanması talep edilerek mahkemeye sunuldu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangında 5 Çocuk Öldü, Anneye 20 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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