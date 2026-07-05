Yangında Ceset Bulundu, İki Sanığa Müebbet! - Son Dakika
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Yangında Ceset Bulundu, İki Sanığa Müebbet!

Yangında Ceset Bulundu, İki Sanığa Müebbet!
05.07.2026 10:10
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Bahçelievler'de yangında cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın cinayetiyle ilgili iki sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Bahçelievler'de 27 Mart 2024 günü yangın ihbarına giden ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerinde varil içinde erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan araştırmada Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra kaçan ve iş yerinin sahibi olduğu belirlenen Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü belirtti. Batın Dalga ile gözaltına alınan annesi Hasret Dalga tutuklandı. 2 sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 2 sanık hakkında da 'İyi hal indirimi' uygulayıp, cezalarını 25'er yıla düşürdü.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 27 Mart 2024 günü hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangının ardından varil içerisinde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın ölümüne ilişkin davanın karar duruşması Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Batın Dalga ve Hasret Dalga ile müştekiler Elif Bayraktar, Kader Köse ve taraf avukatları hazır bulundu.

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Şikayetçi Elif Bayraktar mahkemede sanıkların avukatının Mustafa Bayraktar'ın akşam saatlerinde öldüğü yönündeki savunmasına karşı çıkarak, Bayraktar'ın o saatlerde hayatta olduğunun mesaj kayıtlarıyla sabit olduğunu öne sürdü. Duruşmada son sözü sorulan sanık Hasret Dalga, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Batın Dalga ise önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25'ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Hasret Dalga ile Batın Dalga'yı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar hakkında 'İyi hal indirimi' uygulayarak 25'er yıl hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 27 Mart 2024'te hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, kilitli zinciri kırarak girdikleri depoda varil içerisinde elleri arkadan metal telle bağlanmış ve kısmen yanmış erkek cesedinin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, incelemeler sırasında kolluk görevlilerinin yanına depo sahibi olan İzzet Dalga'nın oğlu olan sanık Batın Dalga'nın geldiği, babasının cezaevinde olduğunu ve bu sebeple depo ile kendisinin ilgilendiğini söylediği kaydedildi. Yapılan incelemede cesedin, eşi tarafından bir gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. İddianamede yer alan kamera incelemelerine göre maktul Mustafa Bayraktar'ın olay günü sanık Hasret Dalga ile birlikte hurda deposuna girdiği, kısa süre sonra Batın Dalga'nın da iş yerine geldiği belirtildi. Görüntülerde olay günü Batın Dalga'nın bir süre hurda deposunun önünde bekledikten sonra içeri girdiği, elinde kesici-delici alete benzer bir cisimle dışarı çıktığı, daha sonra yeniden depoya girdiği kaydedildi. Hasret Dalga'nın ise bir süre sonra depodan ayrıldığı, sanık Batın Dalga'nın ise akşam saatlerinde kıyafetlerini değiştirmiş halde elinde poşet ve çantalarla depodan çıktığı aktarıldı. Sanıklar anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Bayraktar, Yerel Haberler, Bahçelievler, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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