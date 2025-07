Yangınlar Kontrol Altında

'BUGÜN İTİBARIYLA 44 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Müfit Aydın, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Salman, Refik Özen ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nde kameraların karşısına geçerek, orman yangınlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yüksek hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, toplam 44 yangına müdahale edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Riskli günlerdeyiz malumunuz. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün de yine bütün vatandaşlarımızdan olağanüstü dikkat, hassasiyet ve ihtimam istirham ettiğimiz günlerden bir tanesiydi. Çok aşırı sıcak günlerden bir tanesiydi. Hem de tatil günü olması hasebiyle daha çok iş zamanının dışında bir günün, dışarıda geçirildiği bir gündü. Dolayısıyla bu açıdan çok risk algısı olarak yüksek bir gündü bugün. Ülkemiz genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 44 yangına müdahale ettik. Yani o çağrılarımızın sonunda ortadaki rakamlar bunlar. Bugün içerisinde başlayan ve büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla Merkez Fadıl Köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldık. Bunlar büyüme potansiyeli olanlardı. Biraz önce verdiğim toplam 44 rakamı da hamdolsun bugün itibarıyla, yani bugün çıkan yangınların tamamı kontrol altına alınmış oldu. Devam eden yangınlarda ise son durum şu şekilde; Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili büyük ölçüde kontrol altına alındı demiştik. Ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle, ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle, soğutma çalışmalarını bitirene kadar, burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla hani bu konunun kamuoyumuz tarafından bu şekilde bilinmesini istirham ediyoruz."

'3 İLİMİZDE 4 YANGIN DEVAM EDİYOR'

3 ilde yangınların devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Hali hazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat. Bursa'da dün önce Harmancık- Orhaneli mevkisinde ardından da Kestel ilçelerinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Öğlen yaptığımız açıklamada Harmancık-Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple, gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız. Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında, her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Ancak bunlar için de yine bir yani küçük tütmelerin ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar, soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de tam kontrol söylemeyeceğiz. Aynı şekilde, hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BURSA'DA 3 BİN 515 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ'

Bursa'da devam eden iki yangın nedeniyle 11 mahallede 3 bin 515 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gün içerisinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, yine 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle bu iki yangına müdahil olduk. Hava karardıktan sonra da her zaman olduğu gibi gecenin vermiş olduğu o dinginlikte, arkadaşlarımız daha fazla yere ulaşarak soğutma ve o tütmelerin sebeplerini ortadan kaldırmakla ilgili çalışmalarına devam edecekler. Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleriyle Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı" dedi.

'KARABÜK'TE DURUMUN DAHA İYİYE GİTTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM'

Karabük yangınıyla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Karabük Safranbolu, burada durumun biraz daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ancak bu yayına hazırlanırken yine arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada, yeni bir alevlenme oldu. Yani hakikaten en son alana bile ulaşmadan biz tam burayı kontrol ettik demeyeceğiz. Yine diğer yerlerde olduğu gibi. Malumunuz buradaki coğrafi şartlar, kırıklar, kanyonlar, uçurumlar, vadiler ve hava şartları ekiplerimizin işini zorlaştırıyor. Çok ciddi bir sis ve duman bulutu uzunca bir süre bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor. Ancak gün boyu buraya da yine 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve bin 386 personelle müdahale ettik. Gece boyu da arkadaşlarımız o biraz önce söylediğim gibi bütün alanlara tek tek ulaşmakla ilgili çalışmalarını devam ettirecekler. Kahramanmaraş ve Onikişubat burada enerjisini düşürdüğümüz taşlık, kayalık zor bir coğrafya. Ulaşmak mümkün değil. Burada hava araçlarımızın da etkisiyle birlikte mümkün olduğu kadar, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşacağız. Ancak yine diğerlerinde olduğu gibi, burada da herhangi bir şekilde tedbiri elden bırakmayacağız."

'ORMAN YAKMANIN VATANA KURŞUN SIKMAKTAN FARKI YOKTUR'

Yangın riskine karşı vatandaşları da uyaran Yumaklı, şunları söyledi:

"Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız, aylar öncesinden iklim değişikliğiyle ilgili koşulların ve küresel ısınmanın bizi çok zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını, her platformda söylemeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada da aynı şekilde bizim gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerde de bizimle benzer problemlerin yaşandığını sizler de takip ediyorsunuzdur. Ancak ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki biz tek yürek olmuş bir millet olarak bunun gücüyle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Son ateş sönene kadar, son duman dağılana kadar da durmayacağız. Biz teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızdan yine her zaman olduğu gibi azami dikkat ve hassasiyet istirham ettiğimizi bir kez daha tekrar edelim. Unutmayalım her ne kadar bir dikkat eksikliği ya da küçücük bir kıvılcım sabah da söyledi, bir ekosistemi yok etmek için yeterli. Yani bunu hiçbir zaman için unutmamamız gerekir. Ancak çok basit sebeplerle belki gözden kaçırılan ya da ihmal edilen sebeplerle, işte bugün içinde bulunduğumuz koşullar bazen oluşabiliyor. Bunu şöyle söylemiştik. Orman yakmanın ya da buna sebep olmanın, vatana kurşun sıkmaktan hiçbir farkı yoktur."

'GÖZÜ KARA KARDEŞLERİMLE BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ'

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekranlar yangında mücadelemizin görüntüleriyle dolu. Ama ben size bugün kameraların görmediği, göremeyeceği bir gerçekten bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Onlar yeşil vatanın kahramanları. Sırtında metrelerce hortumuyla yorgunluğa, uykusuzluğa aldırış etmeden, hatta onları unutarak, göz gölgesinde belki kısacık molayla kendilerine gelen, yemeği bir an önce bitirip işine dönme iştiyakiyle toprağı yatak, baretini de yastık yapan kahramanlarımızdan bahsetmek istiyorum. Onlar bu ülkenin en sessiz kahramanları. Son ateş sönene kadar, hortumunu adeta bir silah gibi kullanıp, cephedeymişçesine alevlerle savaşanlar. Onlar isimsiz neferler. Bu ülkenin en büyük gücü. Ben inanıyorum ki biz alevlerle olan bu mücadelemizi kazanacağız. Çünkü bu ülkenin damarlarından, ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var. Bu kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun. Onlarla gurur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Kimin ne dediğine bakmadan yeşil vatan için, gözü kara bu kardeşlerimle, biz bu savaşı inşallah kazanacağız. Ben burada bunları söylerken bir bakan olarak değil bir kardeş olarak, bir evlat olarak, bir arkadaş olarak gurur duyduğumu ifade ediyorum tekraren. Hepsinin de alnından öpüyorum. Bu mücadeleye saygı duymayanlar var mı, var. Çeşitli dezenformasyonlarla yapılanların, kendileri adına ne amaçladılarsa ona ulaşmak için her şeyi yapanlar var. Daha önce söyledik, onlara cevap vermeyeceğiz. Onların bu bizleri çekmek istedikleri zemine hiçbir zaman için itibar etmeyeceğiz. Bu vatanın bir dalını, bir taşını alevlere kurban etmemek için, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

'TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA LİDERİ'

Yanan ormanların yeniden ağaçlandırılacağını da vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı, " Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa lideri. Yanan alanlar ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Bununla alakalı son ve en çok da maalesef speküle edildiği için söylüyorum. Yanan alanlarla ilgili anayasa gereği başka herhangi bir tasarruf da bulunulması da mümkün değil. Değerli kardeşlerim her şeyi geriye getirebiliriz, ancak hayatını kaybeden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ben bu yitirdiğimiz canlara tekrar yeşil vatanı koruma, onu alevlerden kurtarmak için uğraşma adına savaşırken hayatını kaybeden çok kıymetli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına, ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum tekrar" ifadelerini kullandı.

Mehmet İNAN/BURSA,