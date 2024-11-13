Yanlış Kanser Tanısı: Davada Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Yanlış Kanser Tanısı: Davada Yeni Gelişmeler

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Çiğdem Kışlalı'ya yapılan yanlış kanser tanısı ve ameliyat süreci sonrası dava yeniden başladı.

13.11.2024 12:13
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KOCAELİ'de özel bir hastanede ileri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyatla göğüsleri alınan, ancak kanser olmadığı anlaşılan Çiğdem Kışlalı'nın (52), 7 sene önce hastaneye ve doktorlara açtığı dava, geçen yıl sonuçlandı. Mahkeme Kışlalı'ya tazminat ödenmesine hükmederken, itiraz üzerine karar istinafa gitti. İstinaf, mahkeme sürecinde alınan raporların eksik olduğunu belirterek yeniden rapor alınması talebiyle kararı bozdu.

Göğsünde kitle hissedip, Ekim 2017'de, Kocaeli'de özel hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı'ya, genel cerrahi bölümünde çeşitli test ve tetkikler yapıldı. Testlerin ardından doktor, Kışlalı'ya, iddiasına göre, 5'inci evre meme kanseri olduğunu, kanserin kötü boyutta olduğunu belirterek acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip, toplam 20 saat ameliyatta kalan Kışlalı'nın bu operasyonlarda 2 göğsü de alındı.

KANSER HÜCRESİNE RASTLANMADI

Çiğdem Kışlalı, ameliyattan bir süre sonra kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi. Ameliyat ve tedavi sürecinde hastaneye 50 bin TL'nin üzerinde ücret ödeyen Kışlalı, ellerindeki rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

MAHKEME 225 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde yaklaşık 6 senedir süren dava, geçen yıl 28 Kasım'da sonuçlandı. Mahkeme, davalının müştereken 25 bin TL maddi, 200 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararına hem Çiğdem Kışlalı, hem de sanıklar, avukatları aracılığıyla itiraz etti. Kışlalı, hükmedilen tazminat miktarının çok düşük olduğunu belirterek avukatı aracılığıyla itiraz ederken, sanıkların avukatları ise yapılan yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu belirterek mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıdı.

İSTİNAF, MAHKEME KARARINI KALDIRDI

İtirazları inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi, Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'nin kararını kaldırdı. Bölge Adliye Mahkemesi, davacıya kanser tanısı konulması, yapılan operasyonlar ile bu süreçte hekimlerin ve hastanenin kusurunun bulunup bulunmadığının incelenmesi için üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak, konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyeti kurulması gerektiğini belirtti. Bu heyetin nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme, istinaf ve Yargıtay denetimine elverişli bir rapor oluşturması, buna uygun da karar verilmesi gerektiğini belirten mahkeme, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisinin usul ve yasaya aykırı olduğu, kararın bu nedenle kaldırılması gerektiğine hükmetti.

DAVA YENİDEN BAŞLADI

Bozma kararının Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından dava dün yeniden başladı. Tarafları dinleyen mahkeme; plastik ve estetik cerrah uzmanı, genel cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı ve onkoloji uzmanı bilirkişilerden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin istinaf kararı doğrultusunda rapor hazırlamasının istenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

'HER SENE TEKRARI OLAN DAVAM İÇİN GELDİM'

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan yapan Çiğdem Kışlalı, "7 yıldan beri süregelen, herkesin bildiği, her sene tekrarı olan davam için geldim. İstinaf da yetersiz belge olduğu için kararı kaldırmış. Yeniden dava günü alındı. Davam yine uzamakta ama ben ısrarla adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Burada bulmasa da kesinlikle ezeli alemde mutlaka Rabb'im benimle, inanıyorum" dedi.

Süreci de anlatan Kışlalı, "İtiraz etme sebepleri de rapor yetersizliği denmiş ama yeniden bir bilirkişi raporu düzenlenecekmiş, adli tıp raporu istenmiş. Yani bu birimlere yeniden bu dava dosyası gidecek, yeniden doktorlarla görüşmeler yapılacak. 25 Şubat'a gün verildi, 25 Şubat'ta yine 'Ben mağdurum, hakkımı arıyorum' diye burada olacağım" ifadelerini kullandı.

Yanlış Kanser Tanısı: Davada Yeni Gelişmeler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yanlış Kanser Tanısı: Davada Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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