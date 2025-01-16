Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu

(ANKARA)- Yapay zeka ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine ilşkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, komisyon başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Başkanvekili Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, komisyon sözcülüsü AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Peker ve komisyon katibi de MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal oldu.
Araştırma Komsiyonu'nun üyeleri şöyle: AK Parti Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Böhürler, Selman Özboyacı, Şahin Tin, Cahit Özkan. MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef. CHP Milletvekilleri Hasan Öztürk, Utku Çakırözer, Yunus Emre, Ednan Arslan, Gizem Özcan. DEM Parti Milletvekilleri Sevilay Çelenk Özen, Zülküf Uçar. İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Saadet Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün.
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