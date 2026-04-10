Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı - Son Dakika
Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı

Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı
10.04.2026 16:13
Kocaeli'de şoför Orhan Haymanalı, yolun karşısına geçmekte tereddüt eden yaşlı adama yardımcı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan otobüs şoförü Orhan Haymanalı, yolun karşısına geçmek isterken tereddüt eden yaşlı adama yardımcı oldu.

Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı

DİREKSİYONU BIRAKIP YAŞLI ADAMA YARDIM ETTİ

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Maşukiye-Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü güzergahında yolcu taşıyan 255 numaralı otobüse, yaşlı bir adam bindi. 

Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı

Şoför Orhan Haymanalı, ineceği durağa gelince otobüsten inen yaşlı adamın, yolun karşısına geçmek isterken tereddüt yaşadığını görünce harekete geçti. Haymanalı otobüsten indi ve yaşlı adamın karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı

"GÖNÜLLERE DOKUNAN KAPTANIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, o anları ve şoför ile yolcu arasındaki diyaloğu sanal medya hesabından paylaştı. Büyükakın, "Görevinin ötesine geçip gönüllere dokunan kaptanımızı yürekten kutluyorum" dedi. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılırken, vatandaşlar otobüs şoförünü duyarlı davranışından dolayı kutladı.

Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı
Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Kocaeli, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yardımsever Şoför Yaşlı Adamı Kurtardı - Son Dakika
