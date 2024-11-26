Yargıtay, Ali Merter Gergin cinayeti davasında cezaları onadı

Güncel

İZMİR'in Bayındır ilçesinde 2019 yılında cesedi yanmış halde bulunan Ali Merter Gergin (28) cinayeti davasında Yargıtay, verilen cezaları onadı. Bu kararla Mustafa Arabacı'ya verilen toplam 25,5 yıl hapis, İbrahim Çepiç'e verilen müebbet ve 10 yıl hapis ile Osman T.'ye verilen 6 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Bayındır'da yaşayan Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019'da çıktığı evine geri dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Gergin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama yapan ekipler, Ali Merter Gergin'in yanmış cesedini dere kenarında buldu. Şüpheli olarak gözaltına alınan Mustafa Arabacı ile İbrahim Çepiç tutuklanırken, Osman Tanış (27) ve Gamze Y. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Tanış hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Gamze Y. hakkında ise 'Suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama süresinde sanıklardan Mustafa Arabacı, Ali Merter Gergin'i eşini rahatsız ettiği için darbettikten sonra dere kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini öne sürdü.

İLK KARAR 2022'DE ÇIKTI

Mahkeme heyeti, 2022 yılında sanık Mustafa Arabacı, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı, cezası ağır tahrik indirimiyle 18 yıla çevrildi. Arabacı'ya ayrıca 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu birden fazla işlediği için de 8 yıl hapis cezası verildi. İbrahim Çepiç'e ise 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet verildi. Daha sonra bu ceza, suça yardım ettiğine karar verilerek indirime gidilip, 15 yıl hapse çevrildi. Çepiç, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Osman Tanış'a 6 ay hapis cezası verip, Gamze Y.'nin beraatini kararlaştırdı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Taraf avukatları ve mahkeme savcısı, verilen kararlara çeşitli nedenlerle itiraz edince dosya, istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi sanıkları yeniden yargılama karar verdi. Yargılamada Arabacı hakkında 'Kasten öldürme' suçundan yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezasını onayan Ceza Dairesi, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daire, sanığın bu eylemini birden fazla kişi tarafından birlikte ve beden bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 10 yıla çıkarırken, suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 7 yıl 6 ay hapse çevirdi.

Yerel mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapse çarptırılan İbrahim Çepiç ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.

KARARLAR KESİNLEŞTİ

İstinafta verilen cezaların ardından avukatların itirazı sonrası dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığına vurgu yaptı. Daire, tüm iddialar, savunmalar ve delillerin gerekçeli kararda tartışıldığını belirterek, sanık Mustafa Arabacı açısından haksız tahrik indirimine gerek olmadığına karar verildi. Verilen cezaları hukuka uygun bulan Yargıtay, takdiri indirim oranlarının da yasal ve yeterli gerekçelere dayandığını vurguladı. Dosyada hukuka aykırılık tespit edilmediğine kanaat eden Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, temyiz itirazları reddetti. Bu kararla Mustafa Arabacı'ya verilen toplam 25,5 yıl hapis, İbrahim Çepiç'e verilen müebbet hapis cezası ve 10 yıl hapis ile Osman T.'ye verilen 6 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

'ADALET TECELLİ ETTİ'

Gergin ailesinin avukatlarından Elif Büşra Berber, "Yerel mahkeme tarafından hükmedilen cezalara karşı istinafa başvurmuştuk. İstinaf mahkemesi itirazlarımızı yerinde bularak, yerel mahkemenin sanıklar hakkında hükmettiği ceza miktarlarında indirim olmaması gerektiği kanaatine vardı. Bu kapsamda dosyayı temyiz ettik ve Yargıtay, yargılama süreci boyunca verdiğimiz hukuk mücadelesini destekler nitelikte bir karar vererek; sanıklar hakkında hükmedilen mahkumiyet kararlarını onadı" dedi. Avukat İslam Gezer ise "Sanıkların yargılama boyunca akıllara durgunluk veren savunmaları yüksek mahkemece de kabul görmemiş ve nihayetinde hak edilen ceza onanmıştır. Karar sevindiricidir, adalet tecelli etmiştir" diye konuştu.