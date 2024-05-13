Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin\'in görev süresi doluyor

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(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan aday belirleme seçimlerinde en yüksek oyu sırasıyla Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu isimlerden birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı adaylarının belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Buna göre, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek 86 oy ile en çok oy alan isim olurken onu sırayla 77 oy ile Yargıtay 3.Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 56 oy ile Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanvekili Hakan Yüksel, 33 oy ile Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol, 31 oy ile Yargıtay 2.Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu, 22 oy ile Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi Ali Doğan, 7 oy ile Yargıtay 5. Ceza Daire Üyesi Veli Dalgalı ve 1 oy ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıs Bekir Şahin takip etti. Seçimde kullanılan oylardan 10'u geçersiz sayılırken 4 tane de boş oy kullanıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için en çok oyu alan beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, sıralamaya uymak zorunda olmadan Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu'dan birini Yargıtay Cumhiriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

Yargıtay Başkanlığı için uzun süre aday olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, adaylıktan çekilmiş ve Başsavcılık için aday olacağını duyurmuştu. Şentürk'ün başkanlık seçimlerinde halen başkan olan adaylardan Mehmet Akarca'yı destekleyeceği, buna karşılık kendisinin de Başsavcı olarak seçileceği ileri sürülmüştü.

Muhsin Şentürk'ün aday belirleme seçiminde ikinci sırada yer alması dikkati çekti.