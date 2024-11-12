Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı - Son Dakika
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Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı

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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le birlikte gözaltına alınan 8 fenomenin hesaplarının erişime kapatılması talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi. Buna göre Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak'ın hesapları kapatıldı.

12.11.2024 19:28
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İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin tutuklandığı olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 fenomenin hesaplarının erişime kapatılması talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

BAHİS OPERASYONUNDA 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yasa Dışı Bahis Suçlaması: 8 Şüphelinin Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Yasağı

ERBİL VE ORTAÇ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Yasa Dışı Bahis Suçlaması: 8 Şüphelinin Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Yasağı

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler arasında yer alan ve sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Fuat Emre Nalbant hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Yasa Dışı Bahis Suçlaması: 8 Şüphelinin Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Yasağı

TUTUKLANAN FENOMENLERİN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Yürütülen Soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tutuklanan sosyal medya fenomenlerden 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar olmak üzere 12 şüphelinin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunulmuştu.

8 FENOMENİN HESABI ENGELLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılığın, sosyal medya hesaplarına erişim yasağı verilmesi talebi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi ve 8 şüphelinin hesaplarına erişim engeli kararı verilirken, 4 tutuklu sosyal medya fenomeninin hesaplarına yönelik Başsavcılığın talebi doğrultusunda inceleme ise sürüyor. Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak.

Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı
Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Sosyal Medya, Teknoloji, İstanbul, 3-sayfa, Sarıçam, Güncel, Erbil, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı - Son Dakika

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