YEDAŞ'tan 62 Milyar TL Yatırım

13.02.2026 11:26
YEDAŞ, 2026-2030 döneminde enerji altyapısını güçlendirmek için 62 milyar TL yatırım yapacak.

(SAMSUN) - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026–2030 döneminde Orta Karadeniz'in enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 62 milyar TL'yi aşan yatırım programını devreye alacağını açıkladı. Program kapsamında şebeke yenileme, kapasite artışı, yeni trafo merkezleri kurulumu ve yeraltı kablolama projeleri hayata geçirilecek. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Dağınık yerleşim ve zorlu iklim koşullarına rağmen, güçlü mühendislik altyapımız ve 2 bin 500'ü aşkın personelimizle en zorlu şartlarda dahi kesintisiz enerji sunuyoruz. Hedefimiz; daha dayanıklı, daha dijital ve müşteri deneyimini merkeze alan bir sistemi kalıcı hale getirmektir" dedi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta elektrik dağıtım hizmeti sunan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026–2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, söz konusu beş yıllık süreçte 62 milyar lirayı aşan bir bütçeyi şebeke altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesi için devreye almayı planlıyor.

Program kapsamında mevcut hatların modernizasyonu, kapasite artırımı, yeni dağıtım trafo merkezlerinin kurulması ve yeraltı kablolama projeleri öne çıkıyor. Ayrıca dijital izleme ve kontrol sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla şebeke yönetiminin daha akıllı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Bakım odaklı önleyici strateji

Yatırım planına paralel olarak kapsamlı bir bakım programı da yürütülecek. Bu çerçevede periyodik arıza önleyici çalışmalar, havai hat ve direk kontrolleri, trafo revizyonları, izolasyon güçlendirmeleri ile hat altı budama ve temizlik faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İklim kaynaklı riskleri azaltmaya yönelik uygulamalarla birlikte kesinti sürelerinin düşürülmesi ve enerji arz güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

2,5 milyonun üzerinde aboneye hizmet

Şirketin hizmet verdiği bölgede yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 6 TWh seviyesinde bulunuyor. Tüketimin yüzde 45'i meskenlerden, yüzde 32'si ticarethanelerden, yüzde 15'i sanayiden, yüzde 6'sı aydınlatmadan ve yüzde 2'si tarımsal sulamadan kaynaklanıyor.

88 bin kilometreyi aşan dağıtım hattı, 22 binden fazla trafo ve 600 binin üzerinde aydınlatma armatürüyle faaliyet gösteren şirket, 2,5 milyonu aşkın aboneye hizmet sağlıyor. 2 bin 500'den fazla personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kurum, bölgenin engebeli coğrafyasına rağmen kesintisiz enerji arzını sürdürmeyi hedefliyor.

Kesinti göstergelerinde düşüş

Şebeke yenileme yatırımları ve dijital sistemlerin devreye alınması, hizmet kalitesi göstergelerine de yansıdı.

Müşteri başına ortalama kesinti süresini ifade eden SAIDI verisi 2019'da  bin 513 dakika seviyesindeyken, 2024 itibarıyla 650 dakikaya geriledi. 2030 yılı için hedef 480 dakika olarak açıklandı.

Benzer şekilde, müşteri başına yıllık ortalama kesinti sayısını gösteren SAIFI değeri 2019'daki 17,6 seviyesinden 2025'te 10'a düşürüldü. 2030 hedefi ise 6,1 olarak belirlendi. Bu iyileşmede planlı bakım çalışmaları, şebeke güçlendirme yatırımları ve dijital kontrol altyapısının yaygınlaştırılması etkili oldu.

Dijital altyapı ile anlık izleme

Şirketin dijital dönüşüm hamlesi kapsamında devreye aldığı Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) sayesinde şebekenin yüzde 99'u uzaktan izlenebilir hale geldi. Bu sistemle arızalar, kullanıcı ihbarı beklenmeden tespit edilerek ekipler sahaya yönlendiriliyor.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'nde (OSOS) de haberleşme oranı yüzde 99'a ulaştı. Elektrik üretimi tamamen uzaktan izlenirken, sokak aydınlatmaları yüzde 100 dijital altyapı üzerinden yönetiliyor. Böylece şebeke performansı anlık olarak takip ediliyor.

"Bölgenin enerji geleceğini şekillendiriyoruz"

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yatırım sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yalnızca mevcut talebi karşılamaya değil, bölgenin gelecekte artması beklenen enerji ihtiyacına da hazırlık yaptıklarını belirtti.

Bilgi, "Dağınık yerleşim ve zorlu iklim koşullarına rağmen, güçlü mühendislik altyapımız ve 2 bin 500'ü aşkın personelimizle en zorlu şartlarda dahi kesintisiz enerji sunuyoruz. Hedefimiz; daha dayanıklı, daha dijital ve müşteri deneyimini merkeze alan bir sistemi kalıcı hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

Artan talebe yönelik hazırlık

Şirketin 2026–2030 stratejisi, elektrikli araçların yaygınlaşması, ısı pompası kullanımının artması ve sanayide yeni nesil teknolojilerin devreye girmesiyle oluşacak talep artışını da dikkate alıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşması, ısı pompası kullanımının artması, yeni nesil sanayi teknolojileri ve dijitalleşmenin etkisiyle bölgede elektrik tüketim profilinin değişmesi bekleniyor. Bu kapsamda YEDAŞ; kapasite artırımı, şebeke güçlendirme, trafo merkezi yatırımları ve dijital izleme altyapısıyla, geleceğin talebini karşılayacak öncü altyapı çalışmalarını hayata geçiriyor.

Kayıp-kaçak oranında en düşük seviye

YEDAŞ, yürüttüğü kapsamlı teknik ve operasyonel çalışmalar sonucunda kayıp-kaçak oranında yüzde 5.79 oranıyla şirket tarihinin en iyi seviyesine ulaştı. Bu başarı; planlı şebeke yenileme yatırımları, ekonomik ömrünü tamamlamış iletkenlerin modern hatlarla değiştirilmesi, teknik kayıpları azaltmaya yönelik mühendislik optimizasyonları ve yük dengeleme çalışmaları sayesinde elde edildi.

Şirket, kaçak kullanımın önlenmesine yönelik saha denetimlerini artırırken, risk analizine dayalı kontrol mekanizmaları ve veri odaklı izleme sistemleriyle kayıp-kaçakla mücadeleyi sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürdü.

Akıllı sayaç uygulamaları, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) sayesinde şebeke üzerindeki enerji akışı anlık olarak takip ediliyor; olağan dışı tüketim hareketleri hızlı biçimde tespit edilerek etkin müdahale sağlanıyor.

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde YEDAŞ, hem teknik kayıpların azaltılması hem de adil ve güvenli enerji kullanımının sağlanması konusunda istikrarlı bir performans ortaya koyuyor.

Kaynak: ANKA

