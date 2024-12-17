Yeğenini Halası Gurbet Ayaz\'ı Öldüren Metin Akyüz\'e Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde halası Gurbet Ayaz'ı (43) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldüren Metin Akyüz (22), 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Aralık 2023'te saat 03.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7007 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, adının Gurbet Ayaz olduğu öğrenilen kadını hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gurbet Ayaz'ın boğazının satırla kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Gurbet Ayaz'ı, yeğeni Metin Akyüz'ün öldürdüğünü tespit etti. Halası Gurbet Ayaz'ı öldürdüğü satırla kendi boynunu da kesen Akyüz, yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Akyüz, tedavisi sonrası gözaltına alındı. Metin Akyüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON SÖZÜ 'HATIRLAMIYORUM' OLDU

Metin Akyüz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen duruşma esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Akyüz hakkında 'Kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Metin Akyüz'ün yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık Akyüz duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. İddia makamı esas hakkında mütalaasını tekrar etti. Son sözü sorulan sanık ise olayı hatırlamadığını iddia edip, "Öyle bir şey olmadı. Tehditten anlamam, ne olduğunu bilmem. Hatırlamıyorum. Dışarıda intihara kalkıştım. Sonra yoğun bakımdan cezaevine geldim" dedi.

Metin Akyüz'ün savunmasının ardından karar açıklandı. Heyet, Akyüz'ü 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Metin Akyüz'ün sabıkalı geçmişi ve pişmanlığının anlaşılamaması sebebiyle kararda indirim de uygulamadı.