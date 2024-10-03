Yemen'de Husiler'e Hava Saldırısı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberinde, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının, Hudeyde'nin batısındaki El-Cebbane bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi

Haberde, bombardımanın neden olduğu hasara ilişkin bilgi verilmedi.

ABD ve İngiltere tarafından ise saldırılar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolündeki sahil kenti Hudeyde, bir uluslararası havaalanı ile 3 limanı barındırması dolayısıyla Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.

Cebbane bölgesinde de Husilere ait hava savunma kamplarından biri bulunuyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.