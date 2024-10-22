Yemen'deki Durum BM ve Arap Birliği'nde Görüşüldü - Son Dakika
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Yemen'deki Durum BM ve Arap Birliği'nde Görüşüldü

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Mısır'da Yemen'deki siyasi ve güvenlik durumunu görüştü.

22.10.2024 22:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Yemen'deki durumu görüştü.

BM Yemen Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Grundberg'in başkent Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüşmesinin ardından ziyaretini tamamladığı bildirildi.

Grundberg'in, Abdulati ve Ebu Gayt ile görüşmelerinde, Yemen'deki "siyasi, güvenlik ve ekonomik durumun" ele alındığı aktarıldı.

"Bölgedeki gerilimin Yemen'de barışa ulaşma şansını olumsuz etkilediği yönünde endişesini" dile getiren Grundberg, "Yemen'in barış ve huzurunun bölgenin güvenliği için temel teşkil ettiğini" ifade etti.

Grundberg, Kızıldeniz'de gerilimin artmasının bölge istikrarını tehdit ettiğini ve hayati önemdeki seyrüseferi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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