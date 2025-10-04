Diyanet\'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla 18 Eylül'de Safi Arpaguş'un başkan olarak atandığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir çok yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi.

Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş döneminden 4 başkan yardımcısı ve 8 genel müdür görevden alındı.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖREVDEN ALINDI

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü görevden alındı.

İŞTE YAPILAN ATAMALAR

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler atandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak Ahmet İshak Demir, İstanbul İl Müftüsü olarak Emrullah Tuncel görevlendirildi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hüseyin Demirhan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Metin Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ensari Yentürk, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Hamza Bayram, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sinan Kazancı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Halit Güldemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mehmet Arslan ve 1. Hukuk Müşavirliğine Ertuğrul Çoşkun getirildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan atanırken, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak Dr. Fatih Mehmet Aydın ile Tahir Tural getirildi.

Öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulunda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Yiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çalış, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Salman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmeddin Güney ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu görevlendirildi.