YENİ Parti, 14-15 Kasım\'daki kurultay öncesi 973 ilçede ön seçim yapacak

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'de 14-15 Kasım'da yapılacak 1'inci Olağan Kurultay ile yeni yasama yılı için hazırlıklar sürüyor. "Siyaseti yurttaşa geri verme" hedefiyle oluşturulan yeni örgütlenme modeli kapsamında bu hafta sonu ilçelerde üyelerin oy kullandığı ön seçim yapılacak. Eylül ayı boyunca yaptıkları saha çalışmalarını raporlaştıracak olan milletvekilleri ise yeni yasama yılına ilişkin hazırlık toplantısında bir araya gelecek.

YENİ Parti MYK, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 21 Eylül Pazartesi günü toplandı. Toplantının gündem maddesinde kongreler süreci ve kurultay hazırlıkları vardı. 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da düzenlenecek 1'inci Olağan Kurultay sürecinde bu hafta sonu ilçe başkanlıkları için ön seçimler düzenlenecek. 26 Ağustos'a kadar partiye üye olan tüm yurttaşların oy kullanabileceği seçimler, YENİ Parti'nin örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulan sandıklarla yapılacak. "Siyaseti yurttaşa geri verme" sloganıyla oluşturulan yeni örgütlenme modelinin bir parçası olması dolayısıyla partiye üye olan tüm vatandaşların oy kullanabileceği ön seçimlerin önemine vurgu yapan parti kurmayları, "Yeni nesil siyasetin en önemli adımlarından biri olarak ön seçimler bizim için kritik önemde. Bu nedenle Genel Başkanımız da bu hafta saha çalışmalarına ara vererek dört bölgede ön seçimlere katılacak., örgütle ve yurttaşlarla bir araya gelecek. Tüm milletvekillerimiz de kendi seçim bölgesinde ön seçimlere katılacak" dedi.

"BUTLANLA İŞBİRLİĞİ YAPMADAN SEÇMENİN İRADESİNİ KORUYACAĞIZ"

CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları dolayısıyla 14 Eylül günü görevinden istifasının ardından 21 Eylül Pazartesi günü düzenlenen başkanvekilliği seçimleri de MYK'nın gündemindeydi. CHP'li üyelerin katılmaması dolayısıyla sağlanamayan çoğunluk nedeniyle seçimler 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise CHP'li belediye meclis üyelerinin YENİ Parti ile yapılan işbirliği doğrultusunda katılmadığını açıkladı.

Seçilmemiş herhangi bir yönetimle birlikte hareket etmenin söz konusu olmadığını belirten YENİ Parti kurmayları şunları söyledi:

"Adalar Belediyesi'nin AKP'nin eline geçmemesi için YENİ Parti olarak maksimum çabayı gösteriyoruz. Ama bu butlan yönetimiyle beraber hareket edeceğimiz anlamına gelmez. Biz sadece seçilmişlerle muhatap oluruz, bu konuda tavrımız çok net. CHP ile işbirliği yok. Üsküdar'da da yoktu. Biz seçmen iradesini koruyoruz ama bu butlanla işbirliği değil."

"DEMOKRASİ UMURLARINDA DEĞİL"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "2028'de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek" açıklamalarını değerlendiren YENİ Parti kurmayları, "Bakan Gürlek'in açıklamaları iktidarın demokrasiye yaklaşımının çok net bir göstergesi. Sandık da millet iradesi de umurlarında değil. Erdoğan'ın tekrar adaylığının önünü açacak bir erken seçime evet demeyeceğimizi defaatle ifade ettik" ifadelerini kullandı.

FON KRİZİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

Borsada yaşanan ve binlerce küçük yatırımcının zarara uğradığı fon krizi de MYK'nın ana gündem maddeleri arasındaydı. YENİ Parti Lideri Özel'in geçen hafta ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantıyı hatırlatan YENİ Partililer, Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin oluşan zararın, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıklarının tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladıklarını belirtti. Teklif, bu hafta, İzmir milletvekili Ümit Özlale tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

"MEKKE ANTLAŞMASI'NIN PARLAMENTOYA GELMESİ HAYATİ"

7 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması da MYK toplantısında gündeme geldi. Antlaşmaya ilişkin TBMM Genel Kurulu'na gelmeden yürürlüğe girmiş gibi açıklamalar yapılmasına tepki gösteren YENİ Parti kurmayları, "Güvenlik gibi hayati bir meselenin söz konusu olduğu bu anlaşmanın parlamentoya gelmesi hayati. TBMM'de görüşülmeden konu hakkında bu kadar rahat açıklama yapılmasını doğru bulmuyoruz. Anlaşma daha Meclis'ten geçmeden Türkiyeyi sorumluluk altına sokacak bir işe girilmesi devlet aklına uygun bir işleyiş değil" diye konuştu.

YENİ YASAMA YILI HAZIRLIK TOPLANTISI

1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılı açılmadan önce YENİ Parti milletvekillerinin eylül ayı saha çalışmalarını tamamlanmış olacak. Vekiller, saha çalışmalarının çıktılarını rapor haline getirip değerlendirecek. Meclis açıldıktan sonraki ilk hafta sonu, yeni yasama yılının değerlendirilmesi için YENİ Parti Genel Merkezi'nde bir hazırlık toplantısı yapılması planlanıyor.