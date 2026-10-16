YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, sınav ücretlerindeki artışı eleştirdi

(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, ÖSYM tarafından düzenlerin sınav ücretlerinin son üç yılda yüzde 700'e yakın oranlarda arttığına dikkati çekerek, "Sınavlar, bir gelir toplama aracına dönüşmemelidir. Sınav ücretleri kaldırılmalı, hiçbir genç maddi yetersizlik nedeniyle geleceğini belirleyecek bir sınava katılmaktan mahrum kalmamalıdır" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların başvuru ücretlerindeki yüksek artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversiteye girmek, kamuda işe başlamak, akademik kariyer yapmak isteyen veya uzmanlık sınavına girecek milyonlarca genç, her sınavda yeni bir mali yükle karşı karşıya bırakılıyor. Gençlerin geleceğini sınav ücretlerine mahkum edemezsiniz" dedi.

Aydın, sınav ücretlerinde 2023 yılından bu yana yaşanan artışlara dikkati çekerek, "2023 yılının ilk oturumlarında 185 TL olan ALES, YDS ve YÖKDİL başvuru ücretleri, yüzde 548,65 zamla 2026 yılında bin 200 TL'ye yükseldi. KPSS Genel Yetenek–Genel Kültür oturumunun ücreti yüzde 433,33 artışla 150 TL'den 800 TL'ye, her bir Alan Bilgisi oturumunun ücreti ise yüzde 400 artışla 100 TL'den 500 TL'ye çıktı. YKS kapsamında 115'er TL olan TYT ve AYT oturum ücretleri yüzde 508,70 zamla 700'er TL'ye ulaştı. İki oturuma katılmanın maliyeti 230 TL'den bin 400 TL'ye yükseldi. DGS başvuru ücreti yüzde 418,52 artarak 270 TL'den bin 400 TL'ye çıktı. TUS başvuru ücretleri son üç yılda katlanarak arttı. 2023 yılının ilk sınavında 310'ar TL olan Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinin ücretleri, yüzde 706,45 zamla 2026 yılında 2 bin 500'er TL'ye yükseldi. Böylece iki teste katılan adayların ödediği toplam ücret 620 TL'den 5 bin TL'ye çıktı" dedi.

Aydın, şunları kaydetti:

ÖSYM tarafından sadece 2025 yılında gerçekleştirilen 72 sınava 8 milyon 60 bin 170 adayın başvurduğunu hatırlatan Aydın, "Bir tarafta yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak açıklanıyor, diğer tarafta sınav ücretlerine sadece 1 yılda yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60'ın üzerinde zam yapılıyor. Son üç yılda bazı sınav ücretlerindeki artış yüzde 700'ü aşıyor. Bu ücretler hangi maliyet hesabına göre belirleniyor? TÜFE, Yİ-ÜFE ve yeniden değerleme oranı gibi ekonomik göstergelerin çok üzerindeki bu artışların gerekçesi nedir? Milyonlarca adaydan toplanan bu kaynaklar nereye harcanıyor? ÖSYM, bu fahiş sınav ücreti zamlarının gerekçesini kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.

"SINAV ÜCRETLERİ KALDIRILMALIDIR"

Sınav ücretlerinin özellikle dar gelirli ailelerin çocukları ve işsiz gençler açısından ciddi maddi yük oluşturduğunu, eşitsizliğe sebep olduğunu ve eğitim hakkının ihlaline yol açtığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün bir genç üniversiteye girmek için para ödüyor, mezun olduktan sonra iş bulabilmek için yeniden sınav ücretleriyle karşılaşıyor. Lisansüstü eğitim almak, akademik kadrolara başvurmak ya da yabancı dil yeterliliğini belgelemek istediğinde de aynı yük devam ediyor. Üstelik pek çok genç hedeflerine ulaşabilmek için bu sınavlara birden fazla kez katılmak zorunda kalıyor. İşsiz bir gencin, henüz kazanmadığı maaş için girdiği sınavlara binlerce lira ödemek zorunda bırakılması kabul edilemez. Son dönemde bize ulaşan birçok genç ücretleri karşılayamadığı için sınava giremediğini belirtiyor. Bu durum, doğrudan eşitsizlik yaratıyor ve eğitim hakkının ihlaline yol açıyor."

Anayasa'nın 2'nci maddesindeki sosyal devlet ilkesine, 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine ve 42'nci maddesinde düzenlenen eğitim ve öğrenim hakkına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Devletin sorumluluğu, gençlerin önüne yeni ekonomik engeller çıkarmak değil, onların eğitim ve çalışma hayatına eşit koşullarda katılmasını sağlamaktır. Maddi imkanı olmayan bir gencin sınav ücretini karşılayamadığı için eğitiminden ya da kariyer hedefinden vazgeçmesi, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Anayasa'nın ve uluslararası insan hakları düzenlemelerinin güvence altına aldığı eğitim hakkı, ödeme gücüne bağlı hale getirilemez. ÖSYM bir ticarethane gibi yönetilemez. Sınavlar, bir gelir toplama aracına dönüşmemelidir. Sınav ücretleri kaldırılmalı, hiçbir genç maddi yetersizlik nedeniyle geleceğini belirleyecek bir sınava katılmaktan mahrum kalmamalıdır."