YENİ Parti\'den Özelleştirme ve İktidar Eleştirileri

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, iktidarı köprü ve otoyol özelleştirmelerine ilişkin karar üzerinden eleştirerek, "Utanmadan yapmadıkları köprüleri, yapmadıkları otoyolları özelleştirme kapsamına aldılar. Yılda 600 milyon dolarlık bir gelir elde eden köprüleri özelleştirecekler. Rantiyeye yeni gelir kaynakları açacaklar. Emekliyi, asgari ücretin altında maaşa mahkum etmiş olan bu yönetimin sattıklarıyla açıkları kapatması, yapacakları borçlanmayla bütçeyi denkleştirmesi mümkün değildir" dedi.

YENİ Parti Sarıyer İlçe örgütü düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, YENİ Parti İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş da katıldı.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, burada yaptığı konuşmada, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Hemen birkaç ay önce baba ocağımıza gaz bombalarıyla saldırdılar. O gün gaz bombalarıyla gelenler, sadece sarayın aparatlarıyla gelmedi. O gün mafyadan, mafya bozuntularıyla genel merkezimizi bastılar. Adeta genel merkezimize çöktüler. O gün yapmaya çalıştıkları neydi? Bizleri sindirmek. O gün yapmaya çalıştıkları neydi? Bizleri korkutmak. Bizlerin elini ayağını bağlamak idi. Peki biz korktuk mu? Hayır. Peki biz sindik mi? Hayır. Çünkü millet arkamızda" ifadelerini kullandı.

BULUT: "MİLLET BİZİMLE OLDUĞU MÜDDETÇE BU MÜCADELE BİTMEZ"

YENİ Partili yöneticilerin kendilerini destekleyenlere ve cezaevindeki belediye başkanlarına borçlu olduğunu söyleyen Bulut, "Sizler bugün tarih yazıyorsunuz. YENİ Parti'de var olan tüm siyasetçiler Türkiye tarihini yeniden yazıyor. Bugünkü mücadelenin Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleden hiçbir farkı yok. O gün de her şeyimizi almışlardı, bugün de. Baba ocağını aldılar. İşte biz yine burada milletin umudu olmaya devam ediyoruz. Otobüsümüz yok dediler, teyzem sağ olsun, otobüsü aldı. Binamız yok dediler, öğrenci harçlığından kesti, gönderdi. Emekli üç kuruşunu buraya gönderdi. İşte bizler de buradayız. Uzun sözün kısası, millet bizimle birlikte olduğu müddetçe bu mücadele bitmez. ve sonumuz da iktidar olur. Hep birlikte iktidara yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖZÇAĞDAŞ: "BİZİ ASLA TESLİM ALAMAYACAKSINIZ"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri sürecine değinerek, meclis üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Maalesef milli iradeye, seçimleri sadece kendisi kazandığı zaman değer veren, o zaman var diyenler seçimleri kaybettiklerinde ellerinden geleni ardına koymuyorlar. 2024 yılında yapmış olduğumuz yerel seçimlerde belediyelerimizin sayısını da büyükşehirle beraber 27'ye çıkardık. Bu dönemde yeni kazandığımız ilçe belediyelerinin önemli bir kısmına iktidar partisi tasallut etti. Belediye başkanlarımıza saldırdı. ve maalesef Üsküdar'da da aynısı oldu. Belediye başkanımız Sinem Dedetaş gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye meclisimizde operasyonlar yapıldı. Bu hafta belediye meclis üyelerimizden dört kişi baskıyla, şantajla, teklifle başka bir yere geçtiler. Üç belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. ve bu arkadaşlarımız oy kullanmasınlar diye valilik tarafından süratle Üsküdar'a seçim konuldu. ve bugün il başkanımızla, Sayın Gökhan Zeybek'le, Sayın Yaşar Düzen'le beraber hep birlikte Üsküdar'daydık. Birkaç haftadır olduğunuz gibi. Belediye meclis üyelerimiz iktidara bir cevap verdiler. Dediler ki 'Sen benim Üsküdar'ımın iradesini çalamazsın'. Bugün anlattığım hikaye Üsküdar'ın hikayesi değil. Bu aynı zamanda Beykoz'un hikayesi. Bu aynı zamanda Gaziosmanpaşa'nın hikayesi. Bayrampaşa'nın hikayesi. İradelerini teslim eden Tuzla'nın, Şile'nin, Çekmeköy'ün hikayesi. Bunları yapanlar, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hapsedenler. Bugün ülkenin yüzde 40'ını yöneten belediyelerimizin yönetimlerini değiştirenler, bununla sonuç alamayınca partimize saldıranlar bir tek şeyi hesap edemediler. O da buradaki insanların Kuvayimilliye ruhudur. O da buradaki insanların anti emperyalist duruşudur. O da buradaki insanların şartlar ne olursa olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ilerleme iradesidir. Bunu teslim alamayacaksınız. Bizi asla teslim alamayacaksınız."

Yakında okulların açılacağını ancak eğitimdeki sorunların çözülmediğini belirten Özçağdaş, "Ben eğitim alanında konuşmaya başlarsam saatlerce anlatabilecek sorunlarla karşı karşıyayız. Sarıyer'in de bu anlamda çok sorunları var. Ama artık önümüzdeki aşama da şudur: Sorunları anlatarak değil, çözümleri anlatarak her yerde, her köşede bu ülkenin insanlarına umudun burada olduğunu, iktidarın buradan doğacağını, yurttaşlarımızın yeni bir gelecekte mutlu, huzurlu, sağlıklı, refah içerisinde bir ülkede yaşayacaklarını ve nasıl yaşayacaklarını hep beraber anlatacağız" dedi.

ZEYBEK'TEN İKTİDARA ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de YENİ Parti'nin, Türkiye'de yeni şeyleri söyleyen, bütçe gelirlerinin adil biçimde paylaşılması, gelirden toplumun büyük kesimlerinin daha çok pay alması için siyaset yapan insanların toplandığı bir parti olduğunu belirterek, "Utanmadan yapmadıkları köprüleri, yapmadıkları otoyolları özelleştirme kapsamına aldılar. Yılda 600 milyon dolarlık bir gelir elde eden köprüleri özelleştirecekler. Rantiyeye yeni gelir kaynakları açacaklar. Dış ticaret içler acısı, bütçe delik deşik. Gelir adaleti yerlerde sürünüyor. Emekliyi, asgari ücretin altında maaşa mahkum etmiş olan bu yönetimin sattıklarıyla açıkları kapatması, yapacakları borçlanmayla bütçeyi denkleştirmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İktidarın 17 milyon emekliye aylık 510 milyar TL ödeme yaptığını anlatan Zeybek, "Ocak ayından temmuz ayına kadar 7 ayda bir avuç tefeciye, bir avuç rantiyeciye, milyarına milyar katmak isteyen bir avuç insana ödediği para ise 1 trilyon 800 milyar TL. Size soruyorum, bu kara düzen devam etsin mi? Bu kara düzen devam ettiğinde emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, köylünün, öğretmenin, öğrencinin daha iyi koşullarda yaşaması mümkün mü? Onun için YENİ Parti bir umuttur. YENİ Parti, CHP'den koparılanların kurucu olduğu bir partidir ama bugün YENİ Parti, 14 gün içinde 600 bin üyeye ulaşarak geleceğin milletin umudu olmuştur" diye konuştu.

YENİ Parti'nin üye sayısının arttığını, daha önce hiçbir partiye üye olmayanların dahi YENİ Parti'ye üye olduğunu vurgulayan Zeybek, şunları söyledi:

"14 günde 104 bin üyeye ulaştık. Hedef kısa vadeli 500 bin. Türkiye'de 2 milyon, Sarıyer'de de 10 bin üyeye ulaşma hedefiyle yola çıktık. 2'inci bölgede 12 ilçemiz var. Nüfus olarak Sarıyer 7'inci sırada ama YENİ Parti, 14 günde 3 bin 360 üyeyle ikinci bölgedeki 12 ilçenin de birinci partisi oldu. Şimdi sizlere düşen tarihi bir sorumluluk ve görev vardır. Sarıyer başta olmak üzere İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde bu kara düzeni sona erdirmek için çok çalışacağız. Birlik içinde olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışarıda bırakmadan, kimsenin dününe, geçmişine bakmadan sahip çıkacağız, barışı sağlayacağız, ülkede barışı sağlayacağız. ve asla içerideki arkadaşlarımızı unutmayacağız. Birliği sağlayacağız. Birliğin adresi YENİ Parti, birliğin lideri de kararlı, inançlı, sarsılmaz Türkiye'nin kararlı lideri Sayın Özgür Özel. Sana söz veriyoruz. Sarıyer'de de, İstanbul'da da, Türkiye'de de YENİ Parti'yi Türkiye'nin birinci partisi yapacağız."