YENİ Parti: \'16,5 Milyon Kişi Açlık Sınırında\'

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin kuruluş çalışmalarına ilişkin "Yarın Genel Başkanımız saat 11.30'da burada YENİ Parti'nin ilk grup toplantısını basına açık bir şekilde gerçekleştirecek. Kuruluş çalışmalarımız, hızlı bir şekilde ilerliyor. İki hafta içerisinde yeni genel merkezimize girmeyi planlıyoruz" dedi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında TBMM'de yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de toplumun gerçek gündeminin tartışılmadığını belirterek, "Türkiye'de bir düzen var, bu düzen içerisinde özellikle insanları, toplumun gerçek gündeminden uzak tutarak, gerek tartışma programlarında gerek televizyon programlarında, ülkedeki bütün sorunlar hallolmuş gibi, sabahtan akşama kadar bizim partimizi, ana muhalefet olarak bizleri tartışan, konuşan bir akıl var" dedi.

"16,5 MİLYON İNSAN AÇLIK SINIRININ ALTINDA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR"

TÜRK-İŞ'in temmuz ayı verilerine işaret eden Emre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 36 bin 939 lira, yoksulluk sınırının 120 bin 325 lira 30 kuruş, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 47 bin 758 liraya yükseldiğini belirtti. Emre, "Bugün Türkiye'de ne kadar hane gelir olarak aylık 120 bin lira ve üzerinde gelir elde edebiliyor? Bu rakama baktığımız zaman; ülkedeki memurların büyük bir çoğunluğu bu rakamın altında" dedi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına değinen Emre, "11 milyon asgari ücretli 28 bin lira maaş alıyor. Asgari ücrete muhakkak ara zam yapılması konusunda çağrılarımız oldu aşama aşama. Bu hafta da yine bu konuda Meclis'te bir çalışmamız olacak" ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira olduğunu belirten Emre, "Şimdi bu iki rakamı topladığımızda yaklaşık 16, 16,5 milyon insan açlık sınırının altında hayata tutunmaya çalışıyor. Yunanistan'ın, Macaristan'ın, Avusturya'nın, İsviçre'nin, Bulgaristan'ın, Sırbistan gibi ülkelerin nüfusundan fazla. İşte çeyrek yüzyıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bizleri, ülkemizi getirdiği durum bu" dedi.

Gıda enflasyonuna da değinen Emre, "Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın Temmuz 2026 verilerine baktığımız zaman büyük bir artış var ve yıllık gıda enflasyonu, Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 32,8 oldu" ifadelerini kullandı. Emre, "Bize en yakın Avrupa ülkesi, Romanya ikinci sırada. Onda kaç biliyor musunuz? Yüzde 5,75" diye konuştu.

Suriye'deki gıda enflasyonunun yüzde 22 olduğunu belirten Emre, "İşte ülkemizin içine düştüğü bu yağma düzeninin; yargının araçsallaştırıldığı, muhalefetin üstüne gidildiği, ülkedeki yabancı yatırımcının kaçtığı bu yağma düzeninin, bir zümrenin, bir kısım ayrıcalıklının Lale Devri yaşadığı bu yağma düzeninin rakamlarıdır bunlar" dedi.

"İSTANBUL BORSASI'NDA BÜYÜK YIKIM YAŞANIYOR"

Emre, İstanbul Borsası'ndaki gelişmelere ilişkin ise "Bir başka feci durum; İstanbul Borsası'nda büyük yıkım yaşanıyor. Temmuz ayı rakamı: yüzde 5,87'lik bir kayıp yaşandı. Milyonlarca küçük yatırımcının parası pula döndü" dedi. Siyasi operasyonların ülkedeki sermaye çıkışına neden olduğunu savunan Emre, "Burada soyulan da her zaman vatandaş çünkü yapılan siyasi operasyonlar sürekli ülkedeki menkul çıkışına sebebiyet vermekte" ifadelerini kullandı.

Emre, "Hukuk güvenliği, hukuk düzeni, ülkedeki iktidar-muhalefet ilişkisi, otoriterliğin geldiği nokta, bütün bunlar vatandaşın en çok kaybettiği ve gitgide yoksullaştığı bir süreci yaşıyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NUN ALACAĞI YÜZDE 61 ÇIKIYOR"

Yerel seçimlerin ardından iktidar partisinin yargı yoluyla operasyonlara giriştiğini savunan Emre, "Son yerel seçimden beri bu ülke topraklarında yaşayan insanların yüzde 65'inden daha fazlasının yönetimi bize geçince, iktidar partisi eline geçirdiği yargı kollarıyla seri operasyonlara girişti ve bunlar devam ediyor" dedi. Emre, "En son bu hafta maalesef Üsküdar'ın başarılı Belediye Başkanı Sayın Sinem Dedetaş ve arkadaşları, yine Etimesgut Belediye Başkanı gözaltına alınıp tutuklandılar. Her hafta bunları yaşamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Biz şeffaflıktan, denetimden yanayız" diyen Emre, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir dönem yoktur ki belediye başkanları kes, kopyala, yapıştır gerekçelerle Türkiye'nin her yerinde seri bir şekilde operasyona uğrasın ve hemen hemen hepsinde de yeterli delil bulunmasın" ifadelerini kullandı. Emre, bu operasyonların seçmen davranışına etkisine ilişkin ise "Ne kadar kara propaganda yapsalar da, iftira atsalar da rakamlar şunu gösteriyor: Bugün mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi tekrar edilmiş olsa, orada Sayın İmamoğlu'nun alacağı oy yüzde 61'e çıkıyor" dedi.

"Bunu inkar edenlere buradan söyleyelim: Buyurun, tekrar seçim yapalım. Bakalım ne oluyor" diye konuşan Emre, siyasi baskıların bundan sonraki süreçte daha da zorlaşabileceğini savundu.

"SAYIN ERTUĞRUL ÖZKÖK'E CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Emre, "Basının da büyük bir baskı altına alındığı ve sürekli sudan sebeplerle soruşturma geçirdiği bir süreçteyiz. En son Sayın Ertuğrul Özkök'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açıldı ki evlere şenlik! Yani neresinde hakaret var dediğinizde konuşmanın hiçbir yerinde bunu göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emre, "Bugün itibarıyla 31 Mart 2024'ten itibaren yaklaşık 35 milyonun oyu, oy verdiği yerde yetkilendirdiği kişiler görevini yapamaz durumdadır" diye konuştu. "En sonunda bu ülkenin birinci partisine elinize geçirdiğiniz yargı kollarıyla mutlak butlan kararını verdiniz" diyen Emre, "O nedenle milli iradeymiş, vesaireymiş, bunun ağza alınması iktidar açısından artık absürt, komik bir durum" ifadelerini kullandı.

EMRE'DEN IRAK'LA YAPILAN ANLAŞMAYA İLİŞKİN: "1,5 MİLYAR DOLARLIK CEZAYI NİYE YEDİK"

Emre, Kuzey Irak'ta merkezi hükümetin baypas edilerek yapılan anlaşma nedeniyle Türkiye'nin uluslararası tahkimde yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi. Emre, "Tamamen iktidarın öngörüsüz dış politika, düşüncesiz hareketleriyle bu milletin cebinden çıkacak para" dedi.

Irak Başbakanı'nın geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldiğini ve çeşitli anlaşmalar yapıldığını belirten Emre, "Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verilecek. Yani buraya kadar her şey normal. Peki o zaman siz merkezi hükümetle konuşup anlaşabiliyorsanız, biz 1,5 milyar dolarlık cezayı niye yedik?" diye sordu.

"BİZ, SON DERECE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE HARCAMALARIMIZI DA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Partinin kuruluş çalışmalarına ilişkin bilgi veren Emre, "Yarın Genel Başkanımız saat 11.30'da burada yeni partinin ilk grup toplantısını basına açık bir şekilde gerçekleştirecek. Kuruluş çalışmalarımız, hızlı bir şekilde ilerliyor. İki hafta içerisinde yeni genel merkezimize girmeyi planlıyoruz" dedi. Emre, partinin bağışlarına ilişkin "Biz, son derece şeffaf bir şekilde harcamalarımızı da sizlerle paylaşacağız. Onu da ifade edelim. Henüz hiçbir harcama yapmadık" ifadelerini kullandı.

Siyasi Partiler Kanunu kapsamında ayni yardımların da mümkün olduğunu belirten Emre, "Önümüzdeki hafta itibarıyla bu konudaki başvuruları da değerlendireceğiz" dedi.

"BU HAFTA ÜYE YAZIMININ, ÜYE ALIMININ BAŞLANACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Üyelik çalışmalarına ilişkin Emre, "Bizim altyapımız tamamlandı. Bunlar, bir kısmı Adalet Bakanlığı'nın, bir kısmı Yargıtay'ın onayına tabi işler" dedi. Emre, "Adalet Bakanlığı'nın ilgili kısmının tamamlandığını, onaylandığını ve Yargıtay'ın da bu hafta içerisinde o onay işlemlerini gerçekleştireceğini ifade edebilirim. Bu hafta üye yazımının, üye alımının başlanacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Üyelik için bir aplikasyon hazırlandığını belirten Emre, "Telefona indirilecek bir aplikasyonla hem üye olunabilecek, başvuru yapılabilecek bu konuda, hem de oradan aidat yatırılabilecek bir çalışma yapıldı" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ 44 İLDE ÖRGÜTLENMESİNİ TAMAMLADI"

Örgütlenme çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Emre, "Bugün itibarıyla 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ili de en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi. 593 ilçe görevlendirmesinin tamamlandığını belirten Emre, "Kuruluşunda bu kadar hızlı örgütlenen hiçbir siyasi parti bugüne kadar olmamış, rekor" ifadelerini kullandı.

YSK'ya parti adına temsilci görevlendirilmesine ilişkin Emre, "YENİ Parti'nin orada görevlendirilmesi bizim kanundan kaynaklı hakkımız, ana muhalefet partisi olmamız nedeniyle" dedi. Emre, bu görevlendirmeye AK Parti ve "Butlan yönetimi" tarafından itiraz edildiğini belirterek, "Gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek DEM Partisi yetkilileri kanundan kaynaklı bu hakkın teslimi konusunda doğru bir tavır sergilemiştir" diye konuştu.

"413 BELEDİYE KAZANMIŞTIK, 31 BELEDİYE BAŞKANIMIZ TUTUKLU"

Belediyeler konusunda süreci hassas yöneteceklerini belirten Emre, "Biz en son yerel seçimde 413 belediye kazanmıştık. 31 belediye başkanımız maalesef tutuklu, 25 belediye başkanı da çeşitli gerekçelerle istifa etti" dedi.

Emre, "Bu rakamları düştüğümüzde, 355 gibi bir belediye sayısı var halihazırda. Bunun 200'ün üzerindeki bir rakamın bize katıldığını ifade edeyim. Yapılan görüşmeler, çalışmalar sonrasında kısa süre içerisinde bunun 300'lü rakamlara gelip geçeceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Emre, "Belediye meclislerinde her ilin, her ilçenin kendine özgü bir dengesi var. Oraları da gözeterek bir strateji dahilinde burayı ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TERÖRÜN BİTMESİNİ CANIGÖNÜLDEN İSTİYORUZ"

Emre, "Meclis'te kurulan bir komisyon vardı, partilerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiği, 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili. Buna biz de temsilci vermiştik ve o konuda bir çerçeve yasadan bahsetti. Ancak bu yasayı biz görmüş değiliz, henüz arkadaşlarımız görmüş değil. Bunu bilmiyoruz" dedi.

Emre, "Zor bir coğrafyadayız, terörden çok çektik. Türkiye'de terörün bitmesini canı gönülden istiyoruz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, coğrafyamızı etkileyecek şekilde bu coğrafyada yaşayan Türk'le Kürt'ün başta olmak üzere bütün ayrı etnik grupların kardeşçe, barış içerisinde yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerine dikkati çeken Emre, "Genel Başkanımızla, şehit ailelerinin, evlatlarını kaybedenlerin, uzuvlarını kaybedenlerin, gazilerin yüzüne bakamayacak hiçbir şey yapmayacağız dedik" diye konuştu.

Emre, şehit ve gazi dernekleriyle yapılan görüşmelerin ardından bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "250 şehit ve gazi derneğinin ziyaret edilerek talepleri değerlendirildi ve biz bu konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladık. Bu da bugün itibarıyla imzalandı ve Meclis Başkanlığı'na sunmuş olduk" dedi. Kanun teklifinin şehit yakınları ve gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesine yönelik olduğunu belirten Emre, "Mecliste grubu bulunan partilerin bu ülkenin barış ve huzuru için bu kanun teklifimize destek vermeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.