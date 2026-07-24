Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi - Son Dakika
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Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

24.07.2026 12:13
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Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP’den istifa edip "Yeni Parti"yi kurması siyasetin dengelerini altüst etti. Asal Araştırma’nın Temmuz 2026 son anket sonuçlarına göre, kuruluş evrakları İçişleri Bakanlığı'na sunulan Özel’in yeni partisi %22,6 oy oranıyla doğrudan Türkiye'nin 2. büyük partisi konumuna yükselirken, kan kaybeden CHP ise %10,2'ye kadar geriledi.

CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve 91 milletvekilinin tarihi hamlesinin ardından ilk anket sonuçları açıklandı. Asal Araştırma’nın Temmuz 2026 araştırmasına göre Özgür Özel’in yeni partisi %22,6 ile Türkiye’nin 2. büyük partisi konumuna yükselirken, barajın altına yaklaşan CHP %10,2’ye geriledi.

ÖZGÜR ÖZEL İMZAYI ATTI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 91 milletvekili ile birlikte istifa eden Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını resmen imzaladı. Evrakları imzaladıktan sonra kısa bir açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katılan 91 vekilin imzasının yer aldığı resmi kuruluş dilekçesinin öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceği bildirildi.

DENGELER SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ

Siyasetteki bu tarihi depremin hemen ardından Asal Araştırma, 12-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2.016 kişiyle (CATI yöntemiyle) gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Seçmenlere yöneltilen "Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması halinde ilk milletvekili genel seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi haritayı kökten değiştirdi.

İŞTE ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ 

Ankete göre zirvedeki AK Parti yerini korurken, yeni kurulan parti doğrudan ana muhalefet oy oranına yerleşti. CHP ise ciddi bir kan kaybı yaşayarak dördüncü parti seviyesine gerileme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı:

  • AK Parti: %32,5
  • Özgür Özel’in Kuracağı Parti (Yeni Parti): %22,6
  • CHP: %10,2
  • DEM Parti: %9,5
  • MHP: %8,0
  • İYİ Parti: %4,5
  • Zafer Partisi: %3,2
  • Anahtar Parti (A Parti): %2,8
  • Yeniden Refah Partisi: %2,5
  • TİP: %1,2
  • Diğer: %3,0

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Avci Murat Avci:
    ilk seçimde iktidar 33 23 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Yaw he he 5 5
  • onddemir@gmail.com [email protected]:
    yeni Parti'nin iktidarı şimdiden vatana millete hayırlı uğurlu olsun!! en büyük bayram o gün olacak inşallah.. 29 15 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Meclise girerse iyi ... 9 21 Yanıtla
  • Eyüp sabri Tuncer Eyüp sabri Tuncer:
    Oyum Özgür Özele özgür Türkiye Cumhuriyeti ve Vatanımız için cezaevlerindeki yüzbinlerce mahkumlar ve aileleri için oyum Özgür Özele. 20 8 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    koyunlara makarnacılar nerde 2 1 Yanıtla
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