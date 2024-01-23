Yeni Şafak gazetesinin kuruluşunun 30\'uncu yıl dönümü kutlandı

Yeni Şafak gazetesinin kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla " Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programı düzenlendi.

Rami Kütüphanesi'ndeki programın açılış konuşmasını yapan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, 1990'ların Türkiye'nin en sancılı yılları olduğunu, gazetenin faili meçhullerin, siyasi cinayetlerin, toplumsal olayların yaşandığı karanlık bir dönemde "Türkiye'nin önü aydınlık" manşetiyle yayın hayatına başladığını söyledi.

Likoğlu, Yeni Şafak'ın 28 Şubat sürecinde vesayete karşı sergilediği dik duruşla, direnenlerin sesi, hak arayanların umudu, ifade özgürlüğünün en güvenli limanı olduğunu kaydetti.

Gazetenin bu duruşundan rahatsız olanların kendilerine bedel ödetmeye çalıştıklarını belirten Likoğlu, "Gazetenin sahibi Albayrak ailesi, haksız bir soruşturmaya tabi tutularak gözaltına alınıp, işkenceye maruz bırakıldı. Hiçbir baskıya boyun eğmeyen Yeni Şafak, 27 Nisan e-muhtırasından Gezi olaylarına, 17-25 Aralık kumpasından 15 Temmuz darbe ve ihanet girişimine her zaman milli iradenin yanında yer aldı." dedi.

Likoğlu, Yeni Şafak'ın Türkiye'nin olduğu gibi İslam aleminin de sesi olduğuna vurgu yaparak, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarını, attıkları 70'ten fazla manşetle kayıt altına aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini kaydetti.

Yeni Şafak'ın yayın hayatına başladığı günden beri, yazarlarıyla öne çıkan bir gazete olduğunu dile getiren Likoğlu, şöyle konuştu:

"30 yıl süre zarfında yüzlerce yazara ev sahipliği yaptı, bugün de yazarlarıyla dikkat çeken bir gazete ve her geçen gün yeni kalemleri okuyucularla buluşturan bir yayın kuruluşu. Evet, siyasi ağırlıklı bir gazeteyiz. Ancak gazetecilik aynı zamanda bir kültür faaliyetidir. Yeni Şafak bu konuda da iddialı bir yayın kuruluşudur. Kültür-sanat dünyamızda yaşanan gelişmeler için haftada 4 gün yayınladığımız kültür-sanat sayfamız var. Entelektüel birikime sahip, kalemi güçlü, alanlarında uzman kişilerin yazılarını yayınlandığımız ve haftada 5 gün çıkan düşünce günlüğü sayfamız var. Her pazar, aynı şekilde ilgiyle takip edilen bir pazar ekimiz var. Kitap eki konusunda ise Yeni Şafak artık rakipsiz bir yayın kuruluşu. Geçtiğimiz hafta 201'inci kitap ekini okuyucularıyla buluşturduk."

Yeni Şafak'ın 15 Temmuz'da bir çalışanını şehit verdiğini hatırlatan Likoğlu, "Mustafa Cambaz, 15 Temmuz'da darbeci hainler tarafından şehit edildi. Cambaz, fotoğraf tutkunu bir arkadaşımızdı. Biz de her yıl Mustafa Cambaz anısına düzenlediğimiz fotoğraf yarışması ile onu unutmuyor, unutturmuyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Şafak'ın "Türkiye'nin birikimi" sloganıyla yola çıktığını anımsatan Likoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen 30 yıllık süreçte bu sözün hakkını fazlasıyla verdi. Yeni Şafak etrafında büyüyen Albayrak Medya, dergileriyle, televizyonuyla, radyosuyla, dijital mecralarıyla Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu haline geldi. Dijital yayıncılık alanında büyük yatırımlar yapan Albayrak Medya, yenisafak.com olarak İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca olmak üzere farklı dillerde yayın yapıyor. Önümüzdeki aylarda Urduca yayın için hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin dijital medyadaki en büyük ve en etkin markalarını bünyesinde bulunduran Albayrak Medya, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter ve Tiktok'da 30 milyondan fazla takipçiye sahip. Bu kapsamda günlük 25 milyonun üzerinde farklı kişiye ulaşabiliyoruz. Dijital mecralarımız, 15 Temmuz gecesi yaptığı yayınlarla ihanet girişimine erken saatlerde dikkati çekerek, milletimizin meydanlara inmesine aracılık etti, ilk 48 saatte 376 içerik üreterek, 204 milyon erişim sağladı."

Likoğlu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın "Biz dert etmezsek, kimse dert etmez. Biz yazmazsak kimse yazmaz." sözlerini hatırlatarak, Türkiye'nin, milletin, hatta İslam aleminin dertlerini dert edinerek, yayıncılık yaptıklarını kaydetti.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de, Yeni Şafak gazetesi ve Albayrak Grubu'nun dünyanın kaynaklarının adil dağıtılması ve adaletle yönetilmesinin savunduğunu söyledi.

Gazeteye emeği geçenlere plaket takdimi

Programda, "Türkiye'nin Önü Aydınlık" manşetiyle yola çıkan gazetenin manşetlerinden hazırlanan "Yeni Şafak 30. Yıl" filmi izlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, gazeteye emeği geçen başta Hayrettin Karaman olmak üzere bazı kişilere plaket takdim etti.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a hat tablosu takdim etti.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ise İstanbul Valisi Davut Gül'e hat tablosu hediye etti.

Programa ayrıca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve basın camiasından davetliler katıldı.

"Gazetecilik aynı zamanda kayıt demektir"

Programla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, gazetenin 30 yıllık bir hafızaya sahip olduğunu belirterek, "Bu 30 yıl süre zarfında Türkiye'nin toplumsal, siyasal, ekonomik, küresel anlamda yaşadığı çokça olay var ve bu olayların hem tanığıyız, hem şahidiyiz, hem de bütün bunları kayıt altına aldık. Dolayısıyla Türkiye'nin son 30 yılda yaşadığı her olay, gazetenin 30 yıllık her gününde ayrı ayrı yeri var. Bu yönüyle bir yayın kuruluşunun 30 yıl kesintisiz böyle bir yayın hayatını sürdürmesi şüphesiz hem gazetecilik faaliyeti açısından hem de Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir olay." dedi.

Gazetenin attığı manşetlere dikkati çeken Likoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle gazetecilik aynı zamanda kayıt demektir. O gün yaşanan hadiseleri, o gün yaşanan olayları hangi bakış açısıyla, hangi yaklaşımla, hangi başlıkla, hangi kelimelerle kayda geçirdiğiniz önemli, birincisi bu. İkincisi, olabilecek olumlu veya olumsuz olaylarla alakalı öngörüde bulunup yapacağınız yayıncılık konusunda karar vericiler veya işte farklı konulardaki gelecek planlaması yapanlara da bir anlamda ayna tutuyorsunuz. Ekonomide ve siyasette beklentileri, toplumsal olaylarda neticenin nereye varacağına ilişkin sezilerinizle, bu yönüyle karar vericiler veya gelecek konusunda tasarrufta bulunacak kişileri de bir anlamda yönlendirmiş oluyorsunuz."

Likoğlu, Yeni Şafak'ın "Türkiye'nin birikimi" sloganıyla yola çıktığını hatırlatarak, birikime sahip olanların bu yayın kuruluşunu kurduklarını, bu yayın kuruluşuyla birlikte aynı zamanda birikimlerini aktarabilecekleri bir okul da kurmuş olduklarını söyledi.

Pratik örnek olarak kendisini gösteren Likoğlu, "Yeni Şafak gazetesine stajyer muhabiri olarak başladım, muhabirlik yaptım, editörlük yaptım. Haber müdürlüğü yaptım. Şu anda da yayın yönetmenliği yapıyorum." dedi.

Likoğlu, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel medya hala görevini tamamlamış değil. Bu yönüyle gelecek yıllarda da basılı yayını devam ettirmemiz gerekir. Burada da tabii ki bizim artık 40. yıl, 50. yıl hangi zamana kadar bunu sürdürebiliriz? Ne kadar devam eder bilmiyoruz ama henüz yolun başındayız ve daha da devam etmemiz gerekir."