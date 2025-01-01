Yeni Yılın İlk Bebeği Ziyaret Edildi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, hastanede suda doğumla dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Kerem Ali Demir'i ziyaretinde, aileye tebriklerini iletti.

Memişoğlu, yeni doğan Kerem Ali Demir'i kucağına alarak sevdi.

Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

Anne Fatma Demir, bebek Kerem Ali Demir'in dördüncü çocukları olduğunu söyledi.

Ayrıca Memişoğlu, doğum yapan diğer anneleri de ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundu, çeyrek altın taktı.

"Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğum yüzde 90 oranında"

Gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, 2025'in millete, dünyaya hayırlar getirmesi, 2024'ten daha iyi, mutlu, huzurlu bir dünya olması, herkesin sevdikleriyle beraber nice mutlu günler yaşaması temennilerinde bulundu.

Memişoğlu, 2023-2024 yıllarında dünyada çok fazla üzüntülü olay yaşadıklarını dile getirerek, "Özellikle Gazze gibi insanların çoluk çocuk öldürüldüğü bir dünya düzeninin maalesef hüküm sürdüğü bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elimizden geldiğince bizler Türk milleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barışın, huzurun gelmesi için çabalıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, 2025 yılında ilk doğan bebekleri ve annelerini ziyaret ettiklerini belirterek. " İstanbul'da ilk doğan bebeğimiz Kerem Ali, annenin 4'üncü çocuğu ve hepsi normal doğum şeklinde doğmuşlar. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Bu da bizim için gurur meselesi." ifadelerini kullandı.

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, Türkiye'nin primer sezaryen denilen ameliyatla doğum oranının düşük olduğunu belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Burada daha çok ebeler gözetiminde, eşliğinde, doktorun kontrolünde normal doğum yapılıyor. Yüzde 90 oranında. Ebeler, gebeleri takibine, onların doğum eylemlerini gerçekleştirmesine yardım ediyorlar. Hepsine teşekkür ettim. Başta başhekimimiz olmak üzere, sayın valim, belediye başkanımızla beraber onları tebrik ettik. Dört bebeğimizi ve ailesini ziyaret ettik. Türkiye'de maalesef primer sezaryen oranlarımız daha yüksek. Anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğal doğumu tercih etmesini bekliyoruz. Tabii ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa sezaryenle ameliyatla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu Dünya Sağlık Örgütünün sadece yüzde 10-15'inde endikasyon dediğimiz gerekliliği olan bir şey. Onun için biz normal doğumun bu sene özellikle eylem planını hazırladık ve Sayın Emine Erdoğan'la beraber faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur. 2025'te buna çabalayacağız."

"Türkiye artık sağlıkla ilgili dünyanın söz sahibi olan bir ülkesi"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'de 2025'in doğurganlık oranıyla beraber obezite ve bağımlılıkla mücadele için de önemli bir yıl olacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle inşallah sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı çok daha fazla hastalıktan korunarak, bedenimize ve sağlığımıza dikkat ederek geçireceğiz. Onun için aile hekimliklerini, birinci basamağı, koruyucu hekimliği önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunduklarını belirten Memişoğlu, "Bugün baktığınız zaman gerçekten hem ulaşılabilirlik anlamında hem ekonomik olarak insanlara yük getirmeyen bir sağlık sistemimiz var. İnşallah bunu hem üreten hem de teknolojik ve bilim olarak geliştiren bir yapıya da dönüştüreceğiz. Türkiye artık sağlıkla ilgili dünyanın söz sahibi olan bir ülkesi. Bunu bilim, teknoloji üreterek de liderliğe hazırlanma aşamasında elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Başta hekimler ve hemşireler olmak üzere 1,5 milyon sağlık çalışanının yeni yılı kutlayan Memişoğlu, topluma da bedenlerini, sağlıklarını koruyarak, öncelikli olarak hastalanmadan sağlık ve bedenlerinin kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kemal Memişoğlu'na, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da eşlik etti.

Vali Gül ve Esenler Belediye Başkanı Göksu da çocuklara çeyrek altın takarak hediye takdiminde bulundu.

Bakan Memişoğlu'ndan Esenler 4 No'lu Acil Yardım İstasyonu'na ziyaret

Ardından Esenler 4 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nu ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Burada açıklama yapan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının dünyaya Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin ne kadar iyi olduğunu gösterdiklerini ve onlar sayesinde daha da iyi olacaklarını söyledi.

Sağlık sisteminin gelişmesi için ulaştırmadan acil tıp teknisyenlerine ve UMKE'cilere kadar herkesin çok emeği olduğunu ve elinden geleni yaptığını belirten Memişoğlu, "Daha iyi yerlere geleceğiz, sağlıklı Türkiye Yüzyılı diyoruz artık.' dedi.

Basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Türk milletinin yeni yılını kutluyorum, hayırlar getirmesini diliyorum. Üç aylarımızı kutluyorum. Ramazan'a mutluluklar ve huzur içinde kavuşmayı Allah bize nasip etsin. İnsanların birbirlerini katletmediği, sarılıp dostane yaşadığı, kötülük değil iyiliğin hüküm sürdüğü bir dünya diliyorum. Biz elimizden geleni yapacağız Türk toplumu ve Türkiye olarak. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür.' iddiasının arkasında duracağız. İyiliği yeniden dünyaya hakim kılacağız."

Bakan Memişoğlu'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner ve Esenler Belediye Başkanı Göksu eşlik etti.