Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "hiç Değilse Bir Maaş Verseniz de Emeklinin Bayramda Yüzü Gülerdi. 4 Bin Lira Nedir Allah Aşkına"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Suat Kılıç, "Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı, Allah bereket versin, ama ne diyeceğimizi bilemiyoruz. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira ama emekli hala ucuz et ve Halk Ekmek kuyruğunda. Emekli geçinemiyor. Hiç değilse bir maaş verseniz de emeklinin bayramda yüzü gülerdi. 4 bin lira nedir Allah aşkına" dedi.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, şunları söyledi:

"Bir Cumhuriyet altını bugün itibarıyla 23 bin 354 lira. Bir aylık emeğin karşılığı olan asgari ücret 22 bin 104 lira. Bir aylık asgari ücretle bir Cumhuriyet altını alabilmek için ilave bin 200 liraya ihtiyaç var. 'Haydi gençler, evlenin!' Ama nasıl evlenin, neyle evlenin diye soran yok; ekonomiyi dikkate alan bir yaklaşım da maalesef yok.

"Evet, iftar saatinde restoranlar dolu ama ne yazık ki insanlar geçim sıkıntısı çekiyor"

Mübarek Ramazan'ı idrak ediyoruz, iftarda restoranlar dolu diye sorun yok mu diyeceğiz? Bunu diyenler var 'iftar vakti bütün restoranlar dolu rezervasyon yapmaya yer bulamıyoruz'. Allah aşkına Türkiye gerçeği bu mudur? Türkiye'yi yönetenler memleketin gerçeğini bu pencereden mi idrak ediyorlar. Evet, iftar saatinde restoranlar dolu ama ne yazık ki insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekorlar kırılıyor. Ancak dönüp bakan yok, vatandaşın hatırını soran maalesef yok.

"Tarım ülkesi Türkiye, neden kendi kendine yetemeyen bir ülke haline getiriliyor"

Türkiye'de tarım adeta bitiriliyor. Peki, neden? Tarım ülkesi Türkiye, neden kendi kendine yetemeyen bir ülke haline getiriliyor? Birbiriyle savaşan Rusya ve Ukrayna'da bile gıda enflasyonu Türkiye'nin dörtte biri seviyesinde. Bu durum, akıl alır gibi değil. Avrupa Birliği ile kıyaslanamayacak bir noktadayız, OECD ile kıyaslanamayacak bir noktadayız. Hatta Afrika ülkeleriyle bile kıyaslanacak durumda değiliz. Savaştaki Rusya ve Ukrayna'daki gıda enflasyonu, Türkiye'nin dörtte biri seviyesinde. Bunun adı yönetmek değil, yönetememektir.

"Gözünüz görmüyor mu, kulağınız duymuyor mu? Vicdanınız hiç mi sızlamıyor"

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı, Allah bereket versin ama ne diyeceğimizi bilemiyoruz. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira, ama emekli hala ucuz et ve Halk Ekmek kuyruğunda. Emekli geçinemiyor. Hiç değilse bir maaş verseniz de, emeklinin bayramda yüzü gülerdi. 4 bin lira nedir Allah aşkına? 65-70 yaşındaki emekliler, geçinemediğinden çalışmak zorunda kalıyor. Etrafınızda bunu görüyorsunuz, ben de görüyorum. Ama yöneticilerimiz maalesef görmüyor. Sesleniyorum; Gözünüz görmüyor mu, kulağınız duymuyor mu? Vicdanınız hiç mi sızlamıyor?"

"PKK ile birlikte PYD ve YPG de kapatılmalıdır"

İmralı görüşmelerine de değinen Kılıç, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"İmralı görüşmeleri devlet ile DEM Parti heyetleri arasında yapılan görüşmelerin arka planında ne var bilmiyoruz. Bir yıldır değişik zeminlerde pişirilen bu senaryonun son sahnesini göremiyoruz. Bu nedenledir ki çelişkili adımlara ısrarla dikkat çekiyoruz. YPG bitmeden PKK bitmiş sayılmaz. Madem ki bir kurucu önderlik vardır PKK ile birlikte PYD ve YPG'nin de kapısına kilidi vursun. Madem ki böyle bir irade vardır PKK ile birlikte PYD ve YPG de kapatılmalıdır.

" Suriye'nin parçalanmasına neden olacak hiçbir adım Türkiye'nin hayrına değildir"

Suriye'de birkaç gün önce geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile SDG Başkanı arasında imzalanan protokol bir iç barış protokolü değil, ön federasyon protokolüdür. Suriye'nin parçalanmasına neden olacak hiçbir adım Türkiye'nin hayrına değildir."

"Bölge halkları birbirinin kardeşidir ve barış içerisinde yaşayacakları yeni bir yüzyılı özlemektedir"

Kılıç, Alevilerin yoğunlukla yaşadığı Suriye'nin güneyindeki çatışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye meselesi ekseninde ırkçılık ve mezhepçilik yapmadan, can yakıcı bir hakikate daha dikkatinizi çekiyorum; geçmişte Hama'da, Humus'ta, şimdi Gazze'de ve bugün Tartus'ta, Lazkiye'de yaşanan katliamlara ölenlerin Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni olduğuna bakmaksızın tepki gösteriyoruz. Zalimlerin eliyle sivillerin katledilmesini, katledenin kim olduğuna, katledilenin kim olduğuna bakmaksızın lanetliyoruz. Bölge halkları birbirinin kardeşidir ve barış içerisinde yaşayacakları yeni bir yüzyılı özlemektedir. Evet terörsüz Türkiye, terörsüz Orta Doğu ama terör örgütleri ile iş birliği yapmaksızın.

"Bu parayla geçinebilmek, yaraya merhem olabilmek, torunları bayramda sevindirebilmek maalesef ki mümkün değildir"

Kılıç, "Erdoğan, emekli ikramiyesine ilişkin gelen soruya '4 bin TL yaptık daha ne olacak' diye tepki gösterdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda 'daha ne olsun' diyor ama bizim de gördüğümüz şu ki emekli geçinemiyor. Yeniden Refah Partisi olarak biz irademizi net bir şekilde ortaya koyduk. 4 bin TL değil, 14 bin 469 lira, yani bir aylık tutarında emeklilere bayram ikramiyesi verilmelidir ki emeklinin yüzü gülsün. 3 bin liranın satın alma gücü ne ki 4 bin liranın satın alma gücü ne olsun. Bu parayla geçinebilmek, yaraya merhem olabilmek, torunları bayramda sevindirebilmek maalesef ki mümkün değildir."

"Bu sokaklar köpeklerin değil; çocukların ve insanların"

Kılıç, bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "hükümetin 'denetliyoruz' demesine rağmen başıboş sokak köpek sorunu halen devam ediyor. Sizce neden ciddi bir önlem alınamadı" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konu artık fazlaca sulandırılan bir konu haline geldi. Belediyeler bu konuda gereğini yerine getirmiyor ve maalesef kamu otoritesi de görevini yerine getirmeyen belediyelerle ilgili gerekli adımları atmıyor, atamıyor. Kanun çıktı, kanun apaçık ortada, ne yapılacağı belli. Belediyeler ne yapacağını biliyor bu konuda. Özel İdareler ne yapacağını biliyor, Valiler ne yapacağını biliyor. Hakkari'de karne tatilinde bir yavrumuz paramparça edilerek öldürüldü. Aynısı Konya'da daha yeni tarihlerde yaşandı ve yeni Erzurum Narman'da bir yavrumuz parçalandı köpekler tarafından. Yaşam savaşına yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Bu sokaklar köpeklerin değil; sokaklar çocukların, sokaklar insanların. Güvenli sokaklara Türkiye'nin kavuşması bir mecburiyettir. Herhangi bir belediyenin elini taşın altına koymaktan vazgeçmesi, kaçınması o belediyeyi sorumluluğundan kurtarmaz. Kanun artık herkes için uyglanmalıdır."

"Bu tartışmanın Türkiye'de artık diplomaların gölgesinde kalmaması lazımdır"

Suat Kılıç, " Ekrem İmamoğlu'nun diploma tartışmaları konusunda ne düşünüyorsunuz" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Benim ne düşündüğümden ziyade esasında YÖK'ün ne düşündüğü önemli bu konuda. Diploma konusunda kararı otorite olan kurumların vermesi lazımdır ve bu tartışmanın Türkiye'de artık diplomaların gölgesinde kalmaması lazımdır. Bu diploma tartışmaları Türkiye'de bitmiyor biliyorsunuz. Sadece İmamoğlu ile ilgili değil. Diploma tartışmaları aslında gelinen çağa bakıldığı zaman belki Türkiye'nin artık Cumhurbaşkanı adaylığında diploma konusunun da bu anlamda tartışılmaması lazım. Bugünkü Anayasa 4 yıllık üniversite mezuniyetini arıyorsa, Cumhurbaşkanı adaylarının tümü 4 yıllık üniversite diplomasını resmi bir belge olarak ibraz etmek durumundadır. Aslında Amerika'yı yeniden keşfetmek değil, bir öğrenci bir üniversitede okuduysa o üniversitenin öğrenci işleri kayıtlarında diploması vardır, mezuniyet belgesi vardır.

Bir Cumhurbaşkanlığı tartışması süreci, seçim süreci diplomanın gölgesinde bırakılmamalıdır. Tabii olmayan bir seçimin adayı olarak ortaya çıkarsanız cevap vermek zorunda kalacağınız soru da diploma sorusu olur. Seçim ne zaman? Tarihini bilen var mı? Henüz bir seçimden haberdar değiliz. Olmayan seçimin aday adayı nereden çıktı? Olmayan seçimin bir aday adayı var şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hal böyle olunca olmayan seçimin ön seçimi yapılırken diploma sorusuna da cevap vermek zorunda kalıyorlarlar. Bir an önce bu tartışmanın son bulmasını temenni ediyorum."