Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: YSK\'ya olan güvenimizi yitirmek istemiyoruz

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada; Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptıkları itirazları hatırlatarak "Kamuoyu vicdanının rahatlatılması, kanuna ve kurumlara olan güvenin tüm topluma yaşatılması lazımdır. YSK'ya duyulan güveni korumak, kollamak ve muhafaza etmek gereklidir. Seçmen ve siyasi partiler olarak YSK'ya olan güvenimizi yitirmek istemiyoruz" dedi. Kılıç, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de "Yeni anayasa çağrılarına Yeniden Refah Partisi, kapı olarak da kafa olarak da açıktır" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, partisinin bugün yapılan MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Kılıç, "31 Mart yerel seçimleri yaşandı ve geride kaldı. Ancak devam eden itirazlar ve alışık olmadığımız uygulamalar var. İtirazların YSK'da hukukun bütün normlarına uygun şekilde karara bağlanmasını istiyoruz" dedi.

"ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI BEŞER KİŞİDEN OLUŞAN BELEDİYE KOMİSYONUNU ÜÇER KİŞİYE İNDİRDİ"

Elazığ, Gaziantep ve Samsun'da olağanüstü itirazlarını YSK'ya sunduklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Elazığ ilimizde örneğine pek rastlamadığımız örneği paylaşmak istiyorum. Belediye başkanlığı kazanıldı, meclis üyelikleri de dağıldı. Elazığ Belediye Başkanı, sıra dışı uygulama imza atarak beşer kişiden oluşan belediye komisyonunu üçer kişiye indirerek, Elazığ'daki belediye meclisinde muhalefetin sesini tamamen kısmayı tercih etti. Bu uygulama antidemokratik. Yasal olan hak olmayabilir, kanuna uygun olabilir ama hukuka uygun değil. Yasal olabilir ama hak değil. Bir belediye meclisinde o halkın seçilmiş temsilcilerini, belediyenin ilgili komisyonlarından uzaklaştırmak belediyede yapılacak olan işleri kamuoyu dikkatinden kaçırmaktır. Ortak akıldan uzaklaştırmaktır, müzakereye kapatmaktır. Elazığ Belediye Başkanı'na bu yanlıştan dönmesi çağrısında bulunuyoruz. Elazığ Belediye Başkanı'na 'hukuka dön, eski köye yeni icraat getirme' diyoruz.

Olağanüstü itiraz başvurusunun neticesini beklediğimiz üç ilçemiz var. Bunlardan biri Gaziantep Nurdağı. Nurdağı'ndaki aykırılıkları kapsamlı dilekçemizle YSK'ya ilettik. Şanlıurfa Siverek'te de oyların defalarca sayılmasına rağmen hak tecelli etmemiştir. İtirazlarımız harfiyen dikkate alınmış değildir. YSK'da tüm delillerin değerlendirilmesini, yeniden sayım ve gerekiyorsa yeniden seçim kararının alması kaçınılmazdır.

Samsun Bafra'da tam kanunsuzluk hali var. Seçim pusulasında DSP ambleminin olması gereken yerde Memleket Partisi var. Bu durumda o seçimdeki seçimlerin yenilenmesi gerektiği kanunun emredici hükmüdür. Aynı zamanda sayım ve tasnif sırasında partilerin oyları karşılıklı olarak birbiri adına kaydedilmiştir. Kamuoyu vicdanının rahatlatılması, kanuna ve kurumlara olan güvenin tüm topluma yaşatılması lazımdır. YSK'ya duyulan güveni korumak, kollamak ve muhafaza etmek gereklidir. Seçmen ve siyasi partiler olarak YSK'ya olan güvenimizi yitirmek istemiyoruz."

"BU SÜRE KRONİK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN VAR"

Kılıç, yerel seçim sürecinden sonra erken seçim tartışmalarına ilişkin ise erken seçimin parti gündemlerinde olmadığını ifade ederek "Biten seçimlerle birlikte erken seçim tartışmaları başladı. Yeniden Refah karşı tutum aldı. Türkiye'nin gündemi seçim değildir. Türkiye'nin ihtiyacı, seçim değil geçimdir. Hükümetimizden ekonomideki sorunlara yönelmesini bekliyoruz. Enflasyonla mücadele, hayat pahalılığı, mutfak enflasyonunun önlenememesi gibi ekonominin öncü gündemi olmalıdır. Hükümetin önünde dört yıldan fazla süre vardır. Bu süre kronik sorunların çözümü için vardır" diye konuştu.

Kılıç, basın açıklamasının devamında, üreticinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de konuşan Kılıç, "İsrail soykırım politikası sürdürüyor. Netanyahu'nun Gazze'yi yerle bir etmesi yetmezmiş gibi Refah kapısına sığınan insanlara bombalar yağdırıyor. İnsanlar denizden gıda paketleri yakalamaya zorlanıyor. Bu görüntüler insanlık dışıdır." dedi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ, KAFA OLARAK DA KAPI OLARAK DA AÇIKTIR"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, yeni anayasa çağrılarının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"Yeni Anayasa çağrılarına Yeniden Refah Partisi, kapı olarak da kafa olarak da açıktır. Bir teklif olursa bu teklifi değerlendirmeye de açık olduğumuzu daha önce beyan ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen herhangi bir siyasi parti tarafından anayasa değişikliği teklifi hazırlanacak olursa bunu değerlendirmeye ve destek verip vermeyeceğimizi parti zeminlerinde tartışmaya hazırız ve açığız. Seçimler sonrasında görüyoruz ki yeni anayasa Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edinecek. Nasıl katkı bulunabilir noktasında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Partilerden gelebilecek olan teklife yeterince katkı verebilmek adına çalışmalarımızı başlatıyoruz. Sayın Bahçeli nasıl bir anayasadan bahsediyor, detaylarına vakıf değiliz. 50+1 yerine 40+1 şeklinde bir önermeleri olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine farklı bir hükümet modeli önerileri olacak mı? Bunu bilmiyoruz. Sorunların çözümüne katkı sağlayacak, denge ve denetim mekanizmalarını daha etkin kılacak anayasa tekliflerine biz hazırız."