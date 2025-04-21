Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Abdullah Öcalan'La İlgili Bir Karar Verecek Olan Varsa O da Şehit Aileleridir" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Abdullah Öcalan'La İlgili Bir Karar Verecek Olan Varsa O da Şehit Aileleridir"

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terör örgütüne taviz verecek adımların atılmasına da terör örgütüyle birtakım pazarlıklar içine girilmesine de kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yetkililer de bu konuda birtakım sözlü teminatlar verdiler, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını sözlü olarak ifade ettiler ancak son zamanlarda PKK terör örgütü ile içli dışlı bazı çevreler birtakım konuşmalar yapıyor, birtakım tavizler istiyor. Abdullah Öcalan’ın huzur hakkından yararlanması gibi, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? Bu olaya ne biz karar verebiliriz ne devleti yönetenler karar verebilir. Abdullah Öcalan‘la ilgili bir karar verecek olan varsa o da şehit aileleridir, şehit ailelerinden başka kimse bir karar veremez" dedi.

21.04.2025 01:53
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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terör örgütüne taviz verecek adımların atılmasına da terör örgütüyle birtakım pazarlıklar içine girilmesine de kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yetkililer de bu konuda birtakım sözlü teminatlar verdiler, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını sözlü olarak ifade ettiler ancak son zamanlarda PKK terör örgütü ile içli dışlı bazı çevreler birtakım konuşmalar yapıyor, birtakım tavizler istiyor. Abdullah Öcalan'ın huzur hakkından yararlanması gibi, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? Bu olaya ne biz karar verebiliriz ne devleti yönetenler karar verebilir. Abdullah Öcalan'la ilgili bir karar verecek olan varsa o da şehit aileleridir, şehit ailelerinden başka kimse bir karar veremez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin 3. Olağan İl Kongresi için Trabzon'a geldi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terörsüz bir Türkiye ve kardeşliğin, barışın hakim olduğu bir Türkiye'yi herkesten çok istediğini ifade etti.

Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak elbetteki herkes gibi, bütün siyasi partiler gibi terörsüz bir Türkiye'yi arzu ediyoruz. Barışın ve kardeşliğin hakim olduğu huzur ve barış iklimine sahip olan bir Türkiye'yi herkesten çok istiyorum. Ancak bununla beraber terör örgütüne taviz verecek adımların atılmasına da terör örgütüyle birtakım pazarlıklar içine girilmesine de kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yetkililer de bu konuda birtakım sözlü teminatlar verdiler, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını sözlü olarak ifade ettiler ancak son zamanlarda PKK terör örgütü ile içli dışlı bazı çevreler birtakım konuşmalar yapıyor birtakım tavizler istiyor. Abdullah Öcalan'ın huzur hakkından yararlanması gibi Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak bu olaya ne biz karar verebiliriz ne devleti yönetenler karar verebilir. Abdullah Öcalan'la ilgili bir karar verecek olan varsa o da şehit aileleridir, şehit ailelerinden başka kimse bir karar veremez. Adaletin gereği budur, inancımız gereği de budur. Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir şeye karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

"Türkiye'de bugün halkın yüzde 80'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında"

"Trabzon'da bütün illerimizde olduğu gibi halkın en önemli gündemi olan yoksulluk ve ekonomik krize değinmek istiyorum. Bakınız bugün Türkiye'de asgari ücret 22 bin 104 lira, emekli maaşı 14 bin 460 lira. Peki açlık sınırı ne kadar? 4 kişilik aile için açlık sınırı 23 bin TL, dört kişilik aile için yoksulluk sınırı 80 bin TL. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup da 3 çocuk sahibi olanlar varsa 5 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 100 bin TL olduğunu ifade etmek istiyorum. Açlık sınırına 30 bin TL'ye  3 çocuklu 5 kişilik bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için ayda 30 bin TL geliri olması lazım, kimseye muhtaç olmadan diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi için ayda 100 bin TL gelire sahip olması lazım. Bu rakamlarla bu hesapla Türkiye'de bugün halkın yüzde 80'i, yoksul yüzde 45'i açlık sınırının altında. İşte bu gerçek Türkiye'nin gerçekleridir.

"485 milyar liralık rezerv bulunan bakır madeninin ihalesi 3,5 milyar liraya yandaş holdinge verildi"

Holdinglere çıkartılan vergi muafiyetlerine de değinen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda Sinop Boyabat'ta bir bakır madeni ihalede, Maden Tetkik Arama Kurumuna göre burada 485 milyar liralık bakır cevheri var, bu madeni peki kaç liraya verdiler? Çok meşhur bir yandaş imtiyazlı Holding'e 3,5 milyar TL'ye verdiler, yanlış duymadınız MTA'nın 485 milyar TL rezerv var dediği maden 3,5 milyar TL'ye verildi. Dünyanın en fazla kamu ihalesi alan holdingleri olmuşlar ve 10 senede bu beş holdinge tam 128 kez vergi muafiyeti çıkartılmış, 128 kez. 485 milyarlık maden 3,5 milyara al senin olsun, 1 dolarlık işleri 10 dolara ihale ediyorum al yap aradaki 9 dolar senin olsun ballı kaymaklı ihaleler senin olsun, ama sen zahmet edip gelip vergi de ödeme."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Abdullah Öcalan'La İlgili Bir Karar Verecek Olan Varsa O da Şehit Aileleridir' - Son Dakika

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