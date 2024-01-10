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Yeniden Refah Partisi, Türkiye'yi belediyecilikle buluşturmak istiyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, Türkiye'yi belediyecilikle buluşturmak istiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin hedefinin Türkiye'yi Yeniden Refah Partisi belediyeciliği ile buluşturmak olduğunu belirtti. Kılıç, AK Parti ile yapılan görüşmelerde bir ittifak talebinin olduğunu ve bu durumda bir mutabakatın sağlanması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi, Türkiye\'yi belediyecilikle buluşturmak istiyor
10.01.2024 - 00:36,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bizim temeldeki arzumuz, hedefimiz Ankara'da da İzmir'de de diğer illerde de olduğu gibi Türkiye'yi Yeniden Refah Partisi belediyeciliği ile buluşturmak tanıştırmaktır. Partilerin oy oranlarına bakacağız, kendi performansımıza bakacağız ve nihayetinde bir karar ortaya koyacağız. Bir ittifak söz konusu olacaksa bir mutabakatın sağlanması lazım. Bu mutabakat için de ittifak talebinde bulunan AK Parti'nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kılıç, şunları söyledi:

"Emekli maaş artışları ile ilgili adaletsizliğin çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında bir toplantı yapılacağından haberdar olduk. Bu toplantıdan ivedi bir netice alınması ve emeklilerin bu probleminin çözüme kavuşturulması kaçınılmazdır. Memur emeklisi ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi arasında meydana getirilen uçurumu anlamak mümkün değil. Akılla, mantıkla, vicdanla bağdaştırmak da mümkün değil. Enflasyon herkes için aynı enflasyon değil mi? Memur emeklisi enflasyon oranında yüzde 49,25 maaş artışı alırken, işçi ve BAĞ- KUR emeklisinin enflasyonun dışında yüzde 37,57 oranında bir maaş artışı alması kabul edilebilir değil. Daha doğrusu memur emeklisinin maaş artışına bir toplu görüşme, toplu sözleşme farkı yansıtılırken, işçi emeklisinin, BAĞ-KUR emeklisinin bundan mahrum bırakılması kabul edilebilir bir durum değil. Emekliler arasında da nihayetinde bir ihtilaf, vukua getirilmiş oldu. Bunun düzeltilmesini bekliyoruz."

"SEÇİM BEYANNAMEMİZ ÇOK SES GETİRECEK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, İzmir, Ankara ve İzmir'de Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin şunları söyledi:

"Temelde Yeniden Refah Partililer olarak hepimizin gönlünden geçen bütün illerde Yeniden Refah Partili adayları desteklemektir. 200'e yakın adayımızı ilan ettik ve her gün genel merkezimizde büyükşehir ve iller başta olmak olmak üzere yeni adaylarımızın kamuoyuna tanıtımı yapılıyor. 28 Ocak'ta da Ankara'da tüm büyükşehir il ilçe belde belediye başkanı adaylarımızı kamuoyuna  tanıtacağımız yerel seçim beyannamemizi de halkımızla paylaşacağımız toplantımızı icra edeceğiz. Seçim beyannamemizi açıklandığında Türkiye'de çok ses getirecek bunu şimdiden ifade ediyorum.

Dün üçüncü görüşme AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında gerçekleşecekti fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebinin olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerin bir ittifaka bir mutabakat üzerinden dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Tabii ki değişik zeminlerde biz bunu ifade ettik. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz.

"BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU OLACAKSA BİR MUTABAKATIN SAĞLANMASI LAZIM"

Bizim temeldeki arzumuz, hedefimiz Ankara'da da İzmir'de de diğer illerde de olduğu gibi Türkiye'yi Yeniden Refah Partisi belediyeciliği ile buluşturmak tanıştırmaktır. Partilerin oy oranlarına bakacağız, kendi performansımıza bakacağız ve nihayetinde bir karar ortaya koyacağız. Bir ittifak söz konusu olacaksa bir mutabakatın sağlanması lazım. Bu mutabakat için de ittifak talebinde bulunan AK Parti'nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var. Bizim şu büyükşehir, bu il şu ilçeler gibi 'ne alırsan kardır' yaklaşımı içerisinde olmadığımızı ifade etmemiz lazım."

Kaynak: ANKA
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