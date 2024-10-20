Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı

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Yenidoğan çetesi mağduru baba Ozan Öztürk katıldığı canlı yayında eşinin ikiz bebek doğumu yaptığını ve erkek olan çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade ederek "Çocuğumun cansız bedenini görmeye gittiğimde göğsünün üzerinde kan izi, 3-4 tane iğne izinin olduğunu gördüm. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

20.10.2024 09:13  Güncelleme: 09:31
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Türkiye'yi sarsan "Yenidoğan Çetesi"nin olayının ele alındığı bir televizyon programına bağlanan mağdur baba Ozan Öztürk canlı yayında kan donduran ifadeler kullandı.

Baba Öztürk eşinin 2019 yılında ikiz bebek doğumu yaptığını ve erkek olan çocuğunun hayatını kaybettiğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi; "Özel Reyap Hastanesi'nin mağdurlarından biriyiz. Doğum sonrası her şeyin normal olduğunu çocuklarımın sağlıklı olduğunu söylediler. Ama gözümün önünde iki çocuğumuzu da küveze alıp yoğun bakım ünitesine götürdüler.

"11 GÜN SONRA ZOR BELA KIZIMIZI ALDIK"

Yenidoğan Doktoru Fırat Sarı isimli şahıstan çocuklarımın erkek olanını gözümün önünde entübe edildiğini öğrendim. Akciğer yetmezliği nedeniyle olduğu söylendi. Kızıma hiç bir cihaz kullanmadılar entübe etmediler sadece oğlum kötü olduğu önlem için için tutuyoruz dediler bu 11 gün devam etti. Biz 11 gün sonra zor bela imza karşılığında kızımızı aldık eve getirdik ama oğlumuz için aynı şey olmadı.

"FIRAT SARI BİZİ ÇOK GÜZEL KANDIRDI"

Doktor Fırat Sarı bizi çok güzel kandırdı bu süre zarfında. Kendini iyi niyetli olarak gösterdi. Güzel bilgiler verdi. Bir gün çocuğum iyiydi ikinci gün kötü. 1 haftada çıkartacaklardı ama 2 hafta daha tutmamız lazım dedi. Ben itiraz edince durumu iyi gidiyor dedi 5-6 saat tutuklarını ama dayanamadığını söyledi ben çıkarmak istediğimde de 24 günlük süreçte bu sefer de çocuğumun hiçbir şekilde cihazdan ayrılamayacağını sorumluluk kabul etmeyeceğini çıkarmak istersek yoğun bakım parası ödememiz gerektiğini söyleyerek bizi kandırdı. Diğer evladım çok şükür hayatta. Hayatını kaybeden oğlum 24'üncü günün sonundan vefat etti.

"NE ZAMAN CAMDAN BAKSAM BANA BAKIP GÜLÜMSÜYORDU"

Sağlıklı olduğunu düşünüyordum. Benim çocuğum çok güçlüydü. Sürekli görsem uyutuyorlardı. Ne zaman camdan baksam bana bakıp gülümsüyordu. Hortumu çıkartmak istiyordu sanki farkındaymış gibi. Şikayette bulunmadık çünkü biz bunun doğal bir ölüm olduğunu düşündük ki bizi bu şekilde bilgilendirdiler. Kanda enfeksiyon var gibi cümleler kuruyorlardı. Başka aileler ile de iletişimdeyim. Hastanenin kuruluşundan itibaren olan bir olay bile olabilir. Ben son 2-3 gündür şüphelenmeye başlamıştım.

"3-4 TANE İĞNE İZİNİN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Çocuğumun cansız bedenini görmeye gittiğimde göğsünün üzerinde kan izi, 3-4 tane iğne izinin olduğunu gördüm. Bu işin peşini bırakmayacağım."

Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aykut null:
    bunu yapan şerefsizlerin Allah bin türlü belasını versin. 93 0 Yanıtla
  • Kaşif null:
    Günlük 8 lira alabilmek için 12 bebek öldürüldü yazıklar olsun.!! 51 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    yakında bı bakanla fotosu çıkar bu çetenin merak etmeyin zaten bu işlere kalkisanlar yandaşlardir 26 3 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Bu iş çok büyük tüm ülkede ki özel hastaneler derhal denetlenmeli şikayetler dikkate alınmalı bu işe karışan tüm hastahaneler derhal kamulaştırılmalı muhalefet yada iktidar kim varsa işin içinde en ağır ceza İle hep siyasetten hem toplumdan uzaklaştırılmalı.İş siyaset üstü bir mesele muhalefet sessiz çünkü onlardan kişiler ve işin içinde iktidar kendince işi takip ediyor ama mutlaka onlardan da vardır birileri işin içinde Amasız Fakatsız kim varsa en ağır cezayı almalı.Devletimize güveniyorum bu işin sonuna kadar gidilecek 24 0 Yanıtla
  • cem akçay:
    Acıbadem hastanesinide araştırın benim sağlıklı çocuğumu 6. ayında almak istediler. Dr Umut 17 0 Yanıtla
  • Güven Yılmaz:
    birde burda siyasetçiler var yarabbim nasıl bir ülke olduk 14 0 Yanıtla
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