Yenidoğan Çetesi'nden Şok Tehdit

Güncel

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - "Yenidoğan çetesi"nin, Birinci Hastanesi'nde ölen bir bebeğin cenazesini teslim etme karşılığında 80 bin lira istediği, paranın ödenmemesi halinde cenazenin kimsesizler mezarlığına gömüleceğine dair ailenin tehdit edilmesinin ayrıntıları telefon görüşmeleri çözümlerine yansıdı. Çete yöneticilerinden ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in, diğer sanıklardan doktor İlker Gönen'e anlattıklarına göre konu ilçe sağlık müdürlüğüne şikayet konusu olunca, bebeğin cenazesi aileye teslim edilebildi.

6 aylık Michelle Nwando Opara bebeğin 18 Ocak 2024 tarihinde Birinci Hastanesi yenidoğan ünitesinde ölümüyle ilgili hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın çalışanlara doktor gibi talimatlar verdiği, ayrıca bebeğin cenazesinin teslimi edilebilmesi için ailesinden para istedikleri ortaya çıkmıştı. Bebeğin cenazesinin teslimi için 80 bin lira ödenmesi, aksi halde bebeğin kimsesizler mezarlığına gömüleceği tehditlerine dair telefon konuşmalarının çözümleri de ayrıntılarıyla savcının hazırladığı ve mahkemeye sunduğu iddanameye girdi.

İşte o konuşmalardan bazıları şöyle:

"Gıyasettin Mert Özdemir: Yani haberin bence yoktur ama bu Birici'de bi tane bebek ex olmuş yabancı hasta ... Sana kısaca şeyi anlatacam bu

Doğukan'ın, Hasan'ın yabancı hastadan ekstra kendilerine para almalarıyla ilgili bişey duydun mu sen?

İlker Gönen: Yoo yoo, yani öyle bir bebek ex olduğundan da haberim yok, yok öyle bişi duymadım.

"Bebek ex olmuş (ölmüş) exini vermemişler"

Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak, sana kısaca özet geçeyim, yine arayacağım seni, aile, yönetime Hasan'a yirmisekizbuçuk vermiş, Doğukan'a onbeş vermiş, hastaneye para ödemiş, şikayet olmuş, bebek ex olmuş (ölmüş) exini vermemişler bebeğin, ilçe sağlığa gitmişler şikayet etmişler.

İlker Gönen: Şaka yapıyosun ya!

Gıyasettin Mert Özdemir: Yemin ediyorum ve bunu Bülent'in abisi yani böyle hani başka Bülent'in yakın abisinin bir tanıdığı bizzat Bülent'in abisi bunla ilgilenmiş yani.

İlker Gönen: Yok canım, orda bi yanlış vardır ya elden para alır mı?

Gıyasettin Mert Özdemir: Fırat hocaya söyledim, Fırat hocayı aradım hemen arayayım dedim, hani böyle bişeyden haberi var mı?

İlker Gönen: Hıı

Gıyasettin Mert Özdemir: 'Hocam' dedim 'yabancı hastayla ilgili bir problem var bilgin var mı senin' dedim, 'bilgim var seni arayacam ben' dedi, 'tamam' dedim... Emine'nin yanına gitmişler, Doğukan'a para verdiğini söylemişler, tamam mı, Hasan'a para verdiklerini söylemişler.

İlker Gönen: Eee

"Ağzım açık kaldı, ne diyeceğimi bilemedim"

Gıyasettin Mert Özdemir: Emine aramış Doğukan'a bağırmış 'siz nasıl para alırsınız?' Tutanak tutmuşlar Doğukan'a, bak belgeli ha yani bunlar, tutanak tutmuşlar Doğukan'a, bu kadar para verildi elden Doğukan'a, Hasan'a diye tutanağın fotoğrafını da adam çekmiş, adam da bununla gitmiş şikayette bulunmuş.

İlker Gönen: Şu an ağzım açık kaldı, ne diyeceğimi bilemedim ben.

...

Gıyasettin Mert Özdemir: Birinci'de ex olmuş içerde para kalıyo işte bi seksen bin lira...

İlker Gönen: Ama bu yeni olan birşey çünkü Doğukan'ın adı geçiyor.

Gıyasettin Mert Özdemir: He, üç beş gün önce ex oluyo la. Ex olduğu gün de ben ordaydım ha. Ben Doğukan dedi yani bir tane bebek ex olmuş ben sonra yanına uğrayayım filan dedi Doğukan, zaten yüzü benzi atmıştı...

....

Gıyasettin Mert Özdemir: Ha neyse tutanak tutuyo güya Doğukan'ı arıyor fırça atıyo, bak ben diyo ailesine diyo, bak ben fırçayı attım tutanağı tuttum falan filan diyo, tutanağın fotoğrafını aile çekiyor tamam mı, bununla şikayet oluyor, bu arada bunlar da niye patlıyo, bebek ex oluyo Emine yine para istiyor seksen bin lira para vermeniz lazım... İlker Gönen: Eee!

Gıyasettin Mert Özdemir: Aaile de diyo ki 'veremeyiz' diyo, veremezsen diyo 'bebeğini veremem' diyo.

İlker Gönen: Eee!

Gıyasettin Mert Özdemir: Üç gün içinde parayı getirmezseniz üç gün akşama kadar bugün yarın exi bekletiyolar tamam mı.

İlker Gönen: Eee!

"Parayı vermezseniz kimsesiz mezarlığına defnederiz mezarını bile bulamazsın"

Gıyasettin Mert Özdemir: Eğer parayı vermezseniz kimsesiz mezarlığına defnederiz mezarını bile bulamazsın bunlar abartı olabilir bilmiyorum

İlker Gönen: Bunlar abartıdır artık bu...

Gıyasettin Mert Özdemir: Bu seviye, bu seviyeye geliyor ilçe sağlığa gidiyolar ilçe sağlıkta şikayet ediyolar sonra ilçe sağlıktan hastaneyi arıyorlar aile bir daha hastaneye gidiyor aileyi kapıda karşılıyorlar exini teslim ediyorlar.