Yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile 7 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 11 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

18.07.2024 10:37
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile 7 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 11 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da 42, Edirne ve Diyarbakır 41, Manisa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep ve Siirt'te 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 34, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 36, en düşük 26; İzmir'de en yüksek 39, en düşük 28 derece olacak.

Yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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