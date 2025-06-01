Yeşilay Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun iş birliğiyle eş zamanlı düzenlenen "12. Yeşilay Bisiklet Turu" Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te gerçekleştirildi.

Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan yaklaşık 300 bisikletlinin katılımıyla başlayan tur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.

Burada grup adına açıklama yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Arvas, Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Yeşilay Bisiklet Turu'nu bu yıl "Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bisiklet tutkunu her yaştan katılımcı sağlıklı bir yaşamın önemine vurgu yapmak ve bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj vermek amacıyla pedal çevirdi. Etkinliğimizin 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesi ayrıca anlamlıdır. Bu vesileyle bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmekle kalmadık. Bisikletin bir spor dalı, bir ulaşım aracı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak toplumda daha fazla yer bulması gerektiğine de vurgu yaptık."

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa Yeşilay Spor Kulübü, Spontan Bisikletçiler Grubu, Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu ve Eşpedal Bursa Temsilciliği üyeleri de katıldı.

Eskişehir

Yeşilay tarafından Türkiye genelinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu", Eskişehir'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tur, Odunpazarı Meydanı'ndan başlayıp Valilik, Atatürk Caddesi ve Hasan Polatkan Bulvarı'ndan geçerek Odunpazarı Meydanı'nda sona erdi.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de pedal çevirdi. Adıgüzel, Türkiye genelinde gerçekleştirilen organizasyona Anadolu Üniversitesi olarak destek verdiklerini söyledi.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci de etkinliğin şenlik havasında geçtiğine dikkati çekti.

Çanakkale

Çanakkale'de bisiklet turu, Kordon Boyu'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu AA muhabirine, etkinliği çocuklar ve Çanakkale halkıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün bağımlılıklara "hayır" demek için pedal çevirdiklerini anlatan Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Faaliyetimiz 81 ilde düzenleniyor. Çanakkale'de ise bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimize katılım yoğun. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız çağrımız yoğun ilgi gördü. Hep birlikte güzel ve anlamlı bir gün geçireceğiz. Bu etkinliğimiz ayrıca önleme faaliyetimiz arasında yer alıyor. Biz gençlerimize hayır demeyi, spor yapmayı ve sağlıklı yaşamayı öneriyoruz. Bunun için de buradayız."

Kütahya

Kütahya'da, Zafer Meydanı'ndan tura başlayan bisikletliler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yeşilay Spor Kompleksine ulaştı.

Burada katılımcılara yağmurluk, şapka ve kalem hediye edilerek ikramlıklar sunuldu.

Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Bilgili, yaptığı açıklamada, yağışlı havaya rağmen etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.

Bisiklet turunun geleneksel hale geldiğini hatırlatan Bilgili, "Bisiklet turumuz sadece sportif bir faaliyet değil. Turumuz, aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yayma hedeflerimizi, bağımlılıklara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemizin ve birlikte inşa ettiğimiz bağımsız bir geleceğin simgesidir." diye konuştu.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Tuna Şimşek Arslan, Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, Yeşilay şube yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu önünden başlayan tur, BM 75. Yıl Gençlik Merkezi önünde sona erdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı turda renkli görüntüler oluştu.

Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Canbulat, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Yeşilay olarak farkındalık programlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Yalova

Yalova'daki tur, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmesiyle başladı.

Sahilden Yürüyen Köşk'e pedal çeviren katılımcılar, buradan da Çiftlikköy ilçesindeki Engelsiz Kafe'ye ulaştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yapılan geri dönüşle sona eren etkinliğe, Vali Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden tura başlayan bisikletliler, kent merkezini dolaşarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi, hediye çekilişi yapıldı.

Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.

Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek için sporun vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tekelioğlu, "Turdaki amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıktan uzak durmaları için spora yönlendirmek. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir." dedi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Murat Ateş, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile vatandaşlar katıldı.