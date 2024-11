Yeşilay Genel Başkanı: Bağımlılık Problemi ile Mücadelede Ücretsiz Destek

Güncel

YEŞİLAY Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılık probleminin oldukça yaygınlaşan, genişleyen, etkisini arttıran bir problem haline geldiğini belirterek, "Bağımlı kardeşlerimize el verdiğimizde destek olduğumuzda onları kendi hallerine, kaderlerine bırakmadığımızda çok yüz güldürücü neticeler alıyoruz. Bunu yapmaya mecburuz" dedi.

Genel Başkan Dinç, Yeşilay Osmaniye Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu. Kurum çalışanlarıyla görüşen Dinç, bir araya geldiği gönüllülerle sohbet etti. Osmaniye'deki gibi Türkiye'nin 107 tane noktasında Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin olduğunu ifade eden Dinç, "Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve internet ile ilişkili bağımlılıklar konusunda ücretsiz bir şekilde, gizlilik esaslı psikoterapi ve sosyal hizmet desteği veriyoruz. Aynı zamanda atölyeler üzerinden bağımlı kardeşlerimizin meslek edinmelerine yardımcı oluyoruz, boş vakitlerini değerlendirmeleri konusunda onlara bir imkan sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bağımlılık bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Her anlamda, hem bireysel hem toplumsal anlamda zarar görmesine çok ciddi kayıplar yaşamasına sebep olur. Bu nedenle hiçbir insanımız hiç bir çocuğumuz gencimiz bağımlı olmasın diye Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 104 yıldan beri gece gündüz uğraşıyoruz. Bu işin bel kemiği esasında önleme çalışmalarıdır. Şubelerimiz tamda bu noktada bütün insanlarımıza dönük 7'den 77'ye her yaş gurubundaki insanımız için aman bağımlı olmasınlar diye gönüllü bir şekilde mücadele veriyorlar. Bu mücadelenin içerisinde hem eğitim programları var hem sosyal sportif faaliyetler, hem de kültür sanat programları var. Çok yönlü bir şekilde çocuklarımıza gençlerimize başta olmak üzere insanımıza ulaşmanın her yolunu şubelerimiz deniyorlar" dedi.

YÜZ GÜLDÜRÜCÜ NETİCELER ALIYORUZ

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde 81 ilde başlatılan 'Yeşilay' seferberliği kapsamında çalışma alanlarını daha da genişleteceklerini söyleyen Mehmet Dinç, şöyle konuştu:

"Her mahalleye, her sokağa girip muhtarlarımız, eczacılarımız, aile hekimlerimiz, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, mahallede söz sahibi olan kim varsa herkes üzerinden, her insanımıza ulaşıp, çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere bütün insanımızı korumak, kollamakla alakalı çok önemli, çok ciddiye aldığımız bir gündemimiz var. Ama şayet herhangi bir şekilde bağımlı olduysa bir insan ya da çevresinde, ailesinde, akrabasında, mahallesinde bağımlı olan birisi varsa lütfen kendisinden ümidi kesmesin. Bu durumu kabullenmesin. Bu durum böyle devam edecek diye düşünmesin. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde biz onları tedavi etmek için onların yeniden hayata tutunması, bu problemden kurtulması için 7/24 hizmetler veriyoruz. Bağımlı kardeşlerimize el verdiğimizde destek olduğumuzda onları kendi hallerine, kaderlerine bırakmadığımızda çok yüz güldürücü neticeler alıyoruz. Bunu yapmaya mecburuz. Hiçbir kardeşimizi yalnız çaresiz bırakmamak zorundayız. Türkiye Yeşilay Cemiyeti bunun için var. Ama bağımlılık problemi oldukça yaygınlaşan, genişleyen, etkisini arttıran bir problem haline geldi. Bağımlılık endüstrisi büyük bir gayretle, her sokağı, her mahalleye giriyor. Biz onların çok yanlış bir şey için gösterdiği bu azmin iki katını çok doğru bir şey için göstereceğiz. Biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bu dönemde her mahalleye, her sokağa gireceğiz. İnsanımızı, başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere kuşatacağız. ve hiçbir insanımızı bağımlılık kaderine terk etmeyeceğiz."

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,