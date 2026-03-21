Yetkisiz Acentelere Umre Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HURSAD Başkanı, yetkisiz kişilerin umre turları düzenlemesinin mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, seyahat acentesi olmayan ve yetkisiz kişilerin turist vizesiyle vatandaşları umreye götürdüğünü belirterek, bunun mağduriyetlere yol açtığını bildirdi.

Yetkisiz ve belgesiz kişi ya da firmalar tarafından düzenlenen turlar, vatandaşlar açısından sağlık ve güvenlik gibi sorunlara yol açabiliyor, bazı durumlarda ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor.

Türkiye'den kutsal topraklara yapılan umre ziyaretlerinde son yıllarda belirgin artış dikkati çekerken özellikle gençler kutsal topraklara yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar, yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla organize edilen turlarla ibadet ve yolculuklarını güvenli ve sorunsuz tamamlayabiliyor.

"Umreye ilgi son 20 yılda arttı"

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi de olan Şahin, AA muhabirine, Türkiye'den umreye yönelik ilginin son 20 yılda arttığını söyledi.

Gençlerin kutsal topraklara büyük merak duyduğunu, umre talebindeki bu artışta ekonomik şartlardaki iyileşmenin de etkili olduğunu dile getiren Şahin, vatandaşların umre ziyaretlerinde yetkili tur organizasyonlarıyla ilgili sorun yaşamadığını, sürecin hem Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hem de yetkili seyahat acenteleri tarafından profesyonelce yürütüldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan makamlarınca birkaç yıl önce başlayan uygulamayla elektronik vizesini alan bazı kişilerin umreye gittiğini anlatan Şahin, yetkisiz ve seyahat acentesi olmayan bazı kişilerin bu vizeyi kullanarak vatandaşları umreye götürdüğünü ve bunun mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi.

"DİB ile anlaşma yapan seyahat acenteleri güvenilir"

Diyaeddin Şahin, vatandaşların sorun yaşadığı kesimin daha çok yetkisiz ve belgesiz kişilerden kaynaklandığına dikkati çekerek, bunların DİB'le sözleşme imzalamayıp teminat vermeyen ve devletin güvencesi altında bulunmayan kişiler olduğunu vurguladı.

Bu tür organizasyonlar nedeniyle vatandaşların sorun yaşadığının altını çizen Şahin, "Bu vatandaşlar, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Suudi Arabistan'da sağlık güvenceleri ve sigortaları bulunmuyor. Bazı durumlarda vefat edenler oluyor ve cenazelerine sahip çıkılmıyor. İşin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan organizasyonlar belki biraz daha ucuz olduğu için tercih ediliyor ancak ciddi mağduriyetler yaşayanlar oluyor." diye konuştu.

Şahin, DİB'le anlaşma yapan seyahat acentelerinin güvenilir olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımız bu acentelerle gidebilir. Ayrıca bunlarla alt acente sözleşmesi imzalayan ve bunu DİB'e bildiren alt acenteler de kayıtlı yetkili acentelerimiz aracılığıyla umreye sorunsuz gidebilir." dedi.

Bu acentelerin dışındakilerle umreye gidenlerin bazı sorunlarla karşılaşabileceğine dikkati çeken Şahin, vatandaşları turist vizesiyle umreye götüren ve bu konuda mağdur olanlar bulunduğunu söyledi.

Şahin, Türkiye'den umreye gidişlerin özellikle kışın yoğunlaştığını dile getirerek, bu durumun mevsim şartlarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

"Standartlara uymayan acentelerle ilgili kararları ivedilikle alıyoruz"

Şahin, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun hac ve umreyle ilgili her türlü kararı verme yetkisi bulunduğu ve seyahat acenteleri üzerinde ciddi etkiye sahip olduğunu kaydetti.

Standartlara uymayan seyahat acenteleriyle ilgili kararları ivedilikle aldıklarına dikkati çeken Şahin, önceliklerinin vatandaşların huzuru ve güvenliği olduğunu vurguladı.

Şahin, umrede hizmet standartlarının belirlenmesi konusunda yılda en az iki kez üye acentelerle birkaç gün süren geniş kapsamlı istişare toplantıları yaptıklarını, toplantılarda acentelerin fikir ve önerilerini paylaştıklarını, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Şahin, toplantılarda alınan notları DİB'le paylaştıklarını, ihtiyaç duyulan değişiklik ile iyileştirmeler üzerinde çalıştıklarını, standartlarda değişiklik yapılması halinde konuyu Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunda karara bağladıklarını anlattı.

Standartların yükselmesi konusunda devletin ciddi talep içinde olduğunun altını çizen Şahin, acentelerin hizmet kalitesinin sürekli arttığını söyledi.

"Yoğun dönemde bile lojistik faaliyetlerde sorun yaşamıyoruz"

Şahin, yetkisiz kişi ve kuruluşların standart, kalite, sağlık ve güvenlik anlayışının bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır bu işi yapan seyahat acentelerimiz operasyon konusunda profesyonelleşti. Yoğun dönemde bile lojistik faaliyetlerde sorun yaşamıyoruz. Kayıtlı olmayan, devletimizin, DİB'in ve Suudi Arabistan'da HURSAD'ın bilgisi ve kontrolü dışında yapılan organizasyonlarda yaşanan mağduriyetlere hızlı müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla mutlaka devletimizin bilgisi dahilinde umreye gitmek ve orada devletimizin garantisinden faydalanmak gerekiyor. Vatandaşlarımız buna dikkat etsin."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, turist, Hac, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:34:08. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.