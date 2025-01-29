Yılmaz: KKTC ile Kardeşlik Bağlarını Güçlendiriyoruz - Son Dakika
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Yılmaz: KKTC ile Kardeşlik Bağlarını Güçlendiriyoruz

Yılmaz: KKTC ile Kardeşlik Bağlarını Güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de vatandaşların hayatına dokunan projeleri açıkladı.

29.01.2025 17:19
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her bir vatandaşımızın hayatına dokunan projelerle kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz." dedi.

Yılmaz, Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Muhtarları, "yerel demokrasinin en kadim ve kıymetli temsilcileri" olarak niteleyen Yılmaz, "Muhtarlarımız, milletimizin gündelik hayatına en doğrudan dokunan, vatandaşımızın derdine ilk elden çare arayan birer gönül elçisidir." ifadesini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkının kahramanlıklarla örülen tarihinde" muhtarların üstlendiği vazifenin çok kıymetli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Şanlı bayraklarımıza ve kardeşlik bağlarımıza sahip çıkarken gösterdiğiniz fedakarlık, sadece yerelde değil, yüreklerimizde de güçlü bir iz bırakmaktadır." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da halkıyla güçlü bir bağ kurduğunu belirten Yılmaz, sergilediği dirayetli yönetimin, KKTC'nin istikrarını korumada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde her bir vatandaşımızın hayatına dokunan projelerle kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Sağlıktan eğitime, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar attığımız her adımda, buradaki her bir bireyin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet alanı bulunmayan 110 köy muhtarı için prefabrik muhtarlık binası temini ile gerekli altyapı ve mefruşat ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlanacağını belirten Yılmaz, Ada'daki sağlık hizmetlerini iyileştirmek adına da sağlık alanında önemli projelere imza atacaklarını dile getirdi.

Yatak kapasitesi 100 olan modern donanımlı 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi'nin hizmete açıldığını anımsatan Yılmaz, "Güzelyurt Hastanesi, Pamuklu, Maraş ve Lapta Sağlık Merkezlerinin yapım çalışmaları ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin tadilat işleri de en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak." bilgisini paylaştı.

Kıbrıslı gençlerin geleceği için KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okulların altyapı, donanım ve teçhizat ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalışma yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Bunların yanı sıra yeni okul yapımı, meslek liselerinin donanımlarının temini, özel eğitim kurumlarının güçlendirilmesi ve yükseköğretim kurumlarının yatırım ve cari giderlerinin desteklenmesi için kaynak temin ediyoruz." şeklinde konuştu.

KKTC'nin su sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Asrın Projesi adı verilen projenin hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, "Anadolu'nun bereketli sularını Akdeniz'in derinliklerinden geçirerek Kıbrıs'a ulaştırdık. Dünyada böyle benzeri olan bir proje yok." dedi.

"Her proje, Türkiye ve KKTC arasındaki sarsılmaz bağın en güçlü ifadeleridir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz her proje, Türkiye ve KKTC arasındaki sarsılmaz bağın, kardeşlik bağının ve ortak geleceğimizi inşa etme kararlılığının en güçlü ifadeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak projelerde muhtarların da rolünün bulunduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhtarlarımız ise bu kararlılığımızı yerelde hayata geçiren, halkımızla aramızda sağlam köprüler kuran gönül elçilerimizdir. Bu kapsamda, siz değerli muhtarlarımızın görüş ve önerilerine çok büyük değer veriyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi bilen temsilciler olarak, hayata geçirdiğimiz projelerin yerelde başarılı bir şekilde uygulanmasında da her birinizin katkıları çok önemli. Sizlerin gayretiyle, bu kardeşlik bağını daha da güçlendireceğimize inancım tamdır."

Kaynak: AA

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