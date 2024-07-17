YÖK, vakıf üniversitelerine eğitim-öğretim ücretleri konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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YÖK, vakıf üniversitelerine eğitim-öğretim ücretleri konusunda uyarıda bulundu

YÖK, vakıf üniversitelerine eğitim-öğretim ücretleri konusunda uyarıda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerini öğrencilere taahhüt edilen eğitim-öğretim ücreti artış oranlarını aşmamaları, TÜFE'ye dayalı güncellemeleri duyurmaları ve kayıt döneminden sonra ek ücret talep etmemeleri konusunda uyardı.

17.07.2024 16:26
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(ANKARA)- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerini ilk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilen eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması, yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması, kayıt döneminden sonra ek ücret talebinde bulunulmaması konusunda uyardı.

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf üniversitelerine eğitim öğretim ücretleriyle ilgili yazı gönderildi. Öğrenim ücretinin tercih konusunda ve okula devamlılıkta önemli bir kriter olduğu ifade edilen yazıda, devlet üniversitelerinde 2011-2012 akademik yılından beri birinci öğretimdeki öğrencilerden katkı payı alınmadığı, vakıf yükseköğretim kurumlarının ise kazanç amacına yönelik kurulamayacağı hatırlatıldı.

Yazıda, Yükseköğretim Kurulu'nun 10 Temmuz tarihli toplantısında vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerini belirlerken dikkat edecekleri hususlarla ilgili karara yer verildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi, ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi, ilk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması, kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları, ilan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı"

Kaynak: ANKA

Vakıf, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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