YÖK ve Pakistan'dan 38 üniversite çift diploma için anlaşma imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK ve Pakistan'dan 38 üniversite çift diploma için anlaşma imzaladı

YÖK ve Pakistan\'dan 38 üniversite çift diploma için anlaşma imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığındaki Türkiye heyetinin Pakistan ziyareti kapsamında, iki ülkeden 38 üniversite yeni akademik iş birlikleri için bir araya geldi.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığındaki Türkiye heyetinin Pakistan ziyareti kapsamında, iki ülkeden 38 üniversite yeni akademik iş birlikleri için bir araya geldi. Türkiye'den 10, Pakistan'dan 28 üniversitenin katıldığı Türkiye-Pakistan Üniversiteler Forumu'nda yükseköğretim, çift diploma programları, yapay zeka, siber güvenlik ve biyoteknoloji gibi alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Forumun kapanışında YÖK Başkanı Erol Özvar ile Pakistan Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Niaz Ahmad Akhtar, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki yeni döneminin yol haritasını ortaya koyan ortak bildiriyi imzaladı.

ÇİFT DİPLOMA VE ORTAK ARAŞTIRMA PROGRAMLARI

Ortak bildiride, Türkiye ile Pakistan arasındaki yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Üniversitelerin ortak program ve müfredat geliştirmesi, çift diploma ve ikili lisans programlarının oluşturulması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve bilimsel yayınların artırılması hedeflendi.

Bildiride ayrıca Türkiye-Pakistan Teknoloji Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi ve iki ülkenin öncelikli alanlarında ortak araştırma finansman mekanizmasının değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

PAKİSTANLI ÖĞRENCİLERE DOKTORA KONTENJANI

Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin, her yıl öncelikli alanlarda Pakistan'dan yüksek başarı gösteren adaylar için belirli sayıda doktora kontenjanı ayırması kararlaştırıldı. Öğrenci ve akademisyen değişimlerinin genişletilmesi, lisans öğrencilerine bir dönemlik eğitim fırsatları sunulması ve burs imkanlarının artırılması da gündeme alındı.

Özvar, forumun kapanışında yaptığı konuşmada iki günlük toplantıların verimli geçtiğini belirterek, "Çift diplomadan yapay zekaya Türk ve Pakistan üniversiteleri arasında yeni iş birliklerini hayata geçiriyoruz" dedi.

Türkiye ile Pakistan arasında derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlar bulunduğuna işaret eden Özvar, "Birlikte araştırmalar yapabiliriz. Birlikte çözümler geliştirebiliriz. ve gençlerimizi geleceğe birlikte hazırlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

İki ülke, Türkiye-Pakistan Üniversiteler Forumu'nun her yıl düzenlenmesi ve foruma Türkiye ile Pakistan'ın dönüşümlü olarak ev sahipliği yapması konusunda da anlaşmaya vardı. İş birliğinin uygulanmasını takip etmek üzere ortak çalışma grubu kurulması ve 2026-2028 Türkiye-Pakistan Yükseköğretim İşbirliği Eylem Planı hazırlanması kararlaştırıldı.

Özvar, forumun devamının Türkiye'de gerçekleştirileceğini kaydederek, "Bu toplantının devamını Türkiye'de yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK ve Pakistan'dan 38 üniversite çift diploma için anlaşma imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Besni’de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı Besni'de fıstık bahçesine giren çocuğa bahçe sahibinden tüfekli saldırı
Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon’un yaylalarında aldı Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı
Sergen Yalçın’dan sürpriz itiraf: Galatasaray’ın yıldızını Beşiktaş’a istemiş Sergen Yalçın'dan sürpriz itiraf: Galatasaray'ın yıldızını Beşiktaş'a istemiş
Cengiz Ünder’in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı
Çorum’a transfer olmayan Aubameyang, La Liga’yı sallamaya devam ediyor Çorum'a transfer olmayan Aubameyang, La Liga'yı sallamaya devam ediyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
14:28
Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim
Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim?
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:22
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:10:31. #7.12#
SON DAKİKA: YÖK ve Pakistan'dan 38 üniversite çift diploma için anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement