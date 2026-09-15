YÖK ve Pakistan\'dan 38 üniversite çift diploma için anlaşma imzaladı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığındaki Türkiye heyetinin Pakistan ziyareti kapsamında, iki ülkeden 38 üniversite yeni akademik iş birlikleri için bir araya geldi. Türkiye'den 10, Pakistan'dan 28 üniversitenin katıldığı Türkiye-Pakistan Üniversiteler Forumu'nda yükseköğretim, çift diploma programları, yapay zeka, siber güvenlik ve biyoteknoloji gibi alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Forumun kapanışında YÖK Başkanı Erol Özvar ile Pakistan Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Niaz Ahmad Akhtar, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki yeni döneminin yol haritasını ortaya koyan ortak bildiriyi imzaladı.

ÇİFT DİPLOMA VE ORTAK ARAŞTIRMA PROGRAMLARI

Ortak bildiride, Türkiye ile Pakistan arasındaki yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Üniversitelerin ortak program ve müfredat geliştirmesi, çift diploma ve ikili lisans programlarının oluşturulması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve bilimsel yayınların artırılması hedeflendi.

Bildiride ayrıca Türkiye-Pakistan Teknoloji Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi ve iki ülkenin öncelikli alanlarında ortak araştırma finansman mekanizmasının değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

PAKİSTANLI ÖĞRENCİLERE DOKTORA KONTENJANI

Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin, her yıl öncelikli alanlarda Pakistan'dan yüksek başarı gösteren adaylar için belirli sayıda doktora kontenjanı ayırması kararlaştırıldı. Öğrenci ve akademisyen değişimlerinin genişletilmesi, lisans öğrencilerine bir dönemlik eğitim fırsatları sunulması ve burs imkanlarının artırılması da gündeme alındı.

Özvar, forumun kapanışında yaptığı konuşmada iki günlük toplantıların verimli geçtiğini belirterek, "Çift diplomadan yapay zekaya Türk ve Pakistan üniversiteleri arasında yeni iş birliklerini hayata geçiriyoruz" dedi.

Türkiye ile Pakistan arasında derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlar bulunduğuna işaret eden Özvar, "Birlikte araştırmalar yapabiliriz. Birlikte çözümler geliştirebiliriz. ve gençlerimizi geleceğe birlikte hazırlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

İki ülke, Türkiye-Pakistan Üniversiteler Forumu'nun her yıl düzenlenmesi ve foruma Türkiye ile Pakistan'ın dönüşümlü olarak ev sahipliği yapması konusunda da anlaşmaya vardı. İş birliğinin uygulanmasını takip etmek üzere ortak çalışma grubu kurulması ve 2026-2028 Türkiye-Pakistan Yükseköğretim İşbirliği Eylem Planı hazırlanması kararlaştırıldı.

Özvar, forumun devamının Türkiye'de gerçekleştirileceğini kaydederek, "Bu toplantının devamını Türkiye'de yapacağız" dedi.