Yola Fırlayan Çocukları Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yola çıkan çocukları kurtarmak isterken otomobilin çarptığı Berat Aslan (17), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ağrı- Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Aniden yola fırlayan çocukları yakalamak isteyen Berat Aslan'a otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Berat Aslan, hayatını kaybetti. Berat Aslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.