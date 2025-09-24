Yola Fırlayan Çocukları Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Yola Fırlayan Çocukları Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti

Yola Fırlayan Çocukları Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti
24.09.2025 11:12
Yola Fırlayan Çocukları Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti
Ağrı'nın Patnos ilçesinde çocukları kurtarmak isteyen Berat Aslan otomobilin çarpması sonucu öldü.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yola çıkan çocukları kurtarmak isterken otomobilin çarptığı Berat Aslan (17), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ağrı- Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Aniden yola fırlayan çocukları yakalamak isteyen Berat Aslan'a otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Berat Aslan, hayatını kaybetti. Berat Aslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Yola Fırlayan Çocukları Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yola Fırlayan Çocukları Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
