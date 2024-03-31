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YOZGAT SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 188
Toplam Seçmen : 60.733
Açılan Sandık : 131
Açılan Sandık Oranı : % 69,68
Kullanılan Oy : 31.408
Geçerli Oy : 30.989
Katılım Oranı : % 74,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKAZIM ARSLAN% 37,3511.573
MHPÖMER AÇIKEL% 30,59.452
AK PARTİCELAL KÖSE% 27,168.415
CHPÖZKAN ŞENGÜL% 1,96608
İYİ PARTİMUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN% 1,27392
SAADETZİYA KOÇAK% 0,65201
DİĞER% 0,32100
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU% 0,2680
DEVA PARTİSİMESUT YILDIRIM% 0,1339
DEM PARTİMERVE EYLÜL BÜTÜN% 0,1238
BAĞIMSIZBEKİR KORKMAZ% 0,1237
BTPBEYZANUR KONUK% 0,0826
MİLLETMİRAÇ DENGİZ% 0,0515
DSPZEHRA ATAKAN% 0,026
HÜDA PARRAMAZAN ZORLU% 0,014
TKHSEMİH GÜLDALI% 01
YTPSELAHATTİN YÜKSEL% 01
HAK-PARFEYZİ KAPLAN% 01
AKDAĞMADENİ

Açılan Sandık Oranı : % 40,43
Katılım Oranı : % 75,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEZİH YALÇIN% 52,162.321
AK PARTİFERUDUN DAŞTAN% 38,071.694
YENİDEN REFAHMURAT SELVİ% 4,05180
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÖK% 2,54113
CHPOĞUZ ERANIL% 2,29102
SAADETMÜCAHİT ERBAKAN ER% 0,7634
DİĞER% 0,094
BAĞIMSIZALİ GÜL% 0,021
BAĞIMSIZMERT ŞAHİN% 0,021
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 85,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA TEKÇAM% 59,09156
MHPSELAHATTİN ÖZDEMİR% 39,01103
BAĞIMSIZADNAN DÜŞMEZ% 1,143
İYİ PARTİSALİM TORUN% 0,381
YENİDEN REFAHMUTLU ÇEKİÇ% 0,381
BOĞAZLIYAN

Açılan Sandık Oranı : % 32,61
Katılım Oranı : % 78,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÖKHAN COŞAR% 50,751.591
CHPSİNAN BUDAK% 43,541.365
MHPCELALETTİN ÖZTÜRK% 4,69147
ZAFER PARTİSİDENİZ ALTINTAŞ% 0,3812
YENİDEN REFAHNAFİZ BAYER% 0,299
DİĞER% 0,299
İYİ PARTİBAKİ ŞAHİN% 0,031
SAADETFATİH DEMİR% 0,031
ÇANDIR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÇAYIRALAN

Açılan Sandık Oranı : % 26,67
Katılım Oranı : % 70,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KAYGISIZ% 49,08293
AK PARTİŞAHİN ŞAHİNER% 26,3157
CHPMUTULLAH ÜSTÜN% 24,62147
ÇEKEREK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KADIŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,92
Katılım Oranı : % 85,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHDAVUT KARADAVUT% 46,711.043
AK PARTİŞABETTİN AKSOY% 42,41947
MHPHASAN SEDAT AKSU% 10,7239
SAADETYUSUF TAHİR KOÇAK% 0,133
CHPALİ KIZILKAYA% 0,051
SARAYKENT

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 74,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KÖROĞLU% 54,011.272
AK PARTİAHMET ÖÇAL% 44,541.049
DİĞER% 1,1527
CHPRAMAZAN YALÇIN% 0,215
YENİDEN REFAHHARUN ERDOĞAN% 0,092
SARIKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 73,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN GÖZAN% 44,232.910
MHPALPASLAN ERBEK% 37,322.455
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN ERBİR% 7,39486
İYİ PARTİVAHİT ATEŞ% 5,68374
CHPBERKAY APSALMIŞ% 2,05135
YENİDEN REFAHMEHMET EMİN DURMUŞ% 2,02133
DİĞER% 1,1173
SAADETİSHAK ŞENER% 0,1510
BTPMACİT DELİBALTA% 0,053
SORGUN

Açılan Sandık Oranı : % 46,61
Katılım Oranı : % 78,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ERKUT EKİNCİ% 54,327.417
AK PARTİMURAT GÜRBÜZ% 35,044.784
YENİDEN REFAHHASAN ÇELİK% 4,72644
CHPSALİH SOYSAL% 1,68229
DİĞER% 1,63222
İYİ PARTİŞENOL EDİSAN% 0,94129
SAADETSALİH GÜVENÇ% 0,75102
DEVA PARTİSİTEVFİK ATEŞER% 0,4764
BAĞIMSIZMUSTAFA GÜLTEKİN% 0,1520
BTPMEHMET ALİ TÜRKCAN% 0,114
HÜDA PARAHMET ALAGÖZ% 0,114
DSPİLHAN AKGÜL% 0,046
DEM PARTİDOĞAN KARAKOÇ% 0,045
HKPBELGÜZAR TAŞDEMİR% 0,012
YTPGÖKHAN ÜMÜTLİ% 0,012
ŞEFAATLİ

Açılan Sandık Oranı : % 3,70
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMÜJDAT KARACA% 40,4319
AK PARTİZEKİ BOZKURT% 34,0416
DEVA PARTİSİMAHMUT ERTUĞRUL% 10,645
İYİ PARTİHAYATİ UYAR% 8,514
CHPŞERİFE KILIÇ% 6,383
YENİFAKILI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YERKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 99,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ARSLAN% 27,784.053
MHPOĞUZHAN OĞUZ% 26,473.861
CHPİLHAN YILMAZ% 24,813.619
İYİ PARTİFERHAT YILMAZ% 17,582.565
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAOĞLU% 2,73398
SAADETHÜSNÜ ZEKİ% 0,4871
DEM PARTİTÜLİN ÜÇDAL% 0,1420
BTPMUSTAFA KIYICI% 0,011

Kaynak: AA

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