YOZGAT SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|188
|Toplam Seçmen
|:
|60.733
|Açılan Sandık
|:
|131
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69,68
|Kullanılan Oy
|:
|31.408
|Geçerli Oy
|:
|30.989
|Katılım Oranı
|:
|% 74,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KAZIM ARSLAN
|% 37,35
|11.573
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|% 30,5
|9.452
|AK PARTİ
|CELAL KÖSE
|% 27,16
|8.415
|CHP
|ÖZKAN ŞENGÜL
|% 1,96
|608
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|% 1,27
|392
|SAADET
|ZİYA KOÇAK
|% 0,65
|201
|DİĞER
|% 0,32
|100
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|% 0,26
|80
|DEVA PARTİSİ
|MESUT YILDIRIM
|% 0,13
|39
|DEM PARTİ
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|% 0,12
|38
|BAĞIMSIZ
|BEKİR KORKMAZ
|% 0,12
|37
|BTP
|BEYZANUR KONUK
|% 0,08
|26
|MİLLET
|MİRAÇ DENGİZ
|% 0,05
|15
|DSP
|ZEHRA ATAKAN
|% 0,02
|6
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ZORLU
|% 0,01
|4
|TKH
|SEMİH GÜLDALI
|% 0
|1
|YTP
|SELAHATTİN YÜKSEL
|% 0
|1
|HAK-PAR
|FEYZİ KAPLAN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,43
|Katılım Oranı
|:
|% 75,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEZİH YALÇIN
|% 52,16
|2.321
|AK PARTİ
|FERUDUN DAŞTAN
|% 38,07
|1.694
|YENİDEN REFAH
|MURAT SELVİ
|% 4,05
|180
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÖK
|% 2,54
|113
|CHP
|OĞUZ ERANIL
|% 2,29
|102
|SAADET
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|% 0,76
|34
|DİĞER
|% 0,09
|4
|BAĞIMSIZ
|ALİ GÜL
|% 0,02
|1
|BAĞIMSIZ
|MERT ŞAHİN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,11
|Katılım Oranı
|:
|% 85,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA TEKÇAM
|% 59,09
|156
|MHP
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|% 39,01
|103
|BAĞIMSIZ
|ADNAN DÜŞMEZ
|% 1,14
|3
|İYİ PARTİ
|SALİM TORUN
|% 0,38
|1
|YENİDEN REFAH
|MUTLU ÇEKİÇ
|% 0,38
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,61
|Katılım Oranı
|:
|% 78,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÖKHAN COŞAR
|% 50,75
|1.591
|CHP
|SİNAN BUDAK
|% 43,54
|1.365
|MHP
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|% 4,69
|147
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ALTINTAŞ
|% 0,38
|12
|YENİDEN REFAH
|NAFİZ BAYER
|% 0,29
|9
|DİĞER
|% 0,29
|9
|İYİ PARTİ
|BAKİ ŞAHİN
|% 0,03
|1
|SAADET
|FATİH DEMİR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ÇAYIRALAN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,67
|Katılım Oranı
|:
|% 70,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KAYGISIZ
|% 49,08
|293
|AK PARTİ
|ŞAHİN ŞAHİNER
|% 26,3
|157
|CHP
|MUTULLAH ÜSTÜN
|% 24,62
|147
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KADIŞEHRİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,92
|Katılım Oranı
|:
|% 85,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|DAVUT KARADAVUT
|% 46,71
|1.043
|AK PARTİ
|ŞABETTİN AKSOY
|% 42,41
|947
|MHP
|HASAN SEDAT AKSU
|% 10,7
|239
|SAADET
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|% 0,13
|3
|CHP
|ALİ KIZILKAYA
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 74,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KÖROĞLU
|% 54,01
|1.272
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|% 44,54
|1.049
|DİĞER
|% 1,15
|27
|CHP
|RAMAZAN YALÇIN
|% 0,21
|5
|YENİDEN REFAH
|HARUN ERDOĞAN
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,75
|Katılım Oranı
|:
|% 73,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN GÖZAN
|% 44,23
|2.910
|MHP
|ALPASLAN ERBEK
|% 37,32
|2.455
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN ERBİR
|% 7,39
|486
|İYİ PARTİ
|VAHİT ATEŞ
|% 5,68
|374
|CHP
|BERKAY APSALMIŞ
|% 2,05
|135
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|% 2,02
|133
|DİĞER
|% 1,11
|73
|SAADET
|İSHAK ŞENER
|% 0,15
|10
|BTP
|MACİT DELİBALTA
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,61
|Katılım Oranı
|:
|% 78,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|% 54,32
|7.417
|AK PARTİ
|MURAT GÜRBÜZ
|% 35,04
|4.784
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÇELİK
|% 4,72
|644
|CHP
|SALİH SOYSAL
|% 1,68
|229
|DİĞER
|% 1,63
|222
|İYİ PARTİ
|ŞENOL EDİSAN
|% 0,94
|129
|SAADET
|SALİH GÜVENÇ
|% 0,75
|102
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ATEŞER
|% 0,47
|64
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|% 0,15
|20
|BTP
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|% 0,1
|14
|HÜDA PAR
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,1
|14
|DSP
|İLHAN AKGÜL
|% 0,04
|6
|DEM PARTİ
|DOĞAN KARAKOÇ
|% 0,04
|5
|HKP
|BELGÜZAR TAŞDEMİR
|% 0,01
|2
|YTP
|GÖKHAN ÜMÜTLİ
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,70
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MÜJDAT KARACA
|% 40,43
|19
|AK PARTİ
|ZEKİ BOZKURT
|% 34,04
|16
|DEVA PARTİSİ
|MAHMUT ERTUĞRUL
|% 10,64
|5
|İYİ PARTİ
|HAYATİ UYAR
|% 8,51
|4
|CHP
|ŞERİFE KILIÇ
|% 6,38
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
YERKÖY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,24
|Katılım Oranı
|:
|% 99,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 27,78
|4.053
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 26,47
|3.861
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 24,81
|3.619
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,58
|2.565
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 2,73
|398
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,48
|71
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,14
|20
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,01
|1
Son Dakika › Güncel › YOZGAT SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?