YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti - Son Dakika
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YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçimin yenilemesi taleplerini reddetti.

08.04.2024 16:47  Güncelleme: 17:24
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin kazandığı Hatay, CHP'nin kazandığı Ardahan ve DEM Parti'nin aldığı Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.

CHP VE AK PARTİ'NİN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere toplandı. CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi. AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi de kabul edilmedi.

YSK; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti

İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA BİTİYOR

Yerel seçim sonuçları için İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek. 14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI

2019'da CHP'li Lütfü Savaş, yüzde 55 oy aldığı seçimde AK Parti'ye 13 puan fark atarak belediye başkanı seçilmişti. Bu yıl ise AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk az farkla seçimi kazandı. Öntürk oyların yüzde 44,48'ini alırken, Savaş ise yüzde 44,05'te kaldı.

YSK; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI

Ardahan'da CHP'nin adayı Faruk Demir, oyların yüzde 45,06'sını alarak sandıktan zaferle çıktı. AK Parti'nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43,51'de kaldı.

YSK; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI

Iğdır'da ise DEM Parti'nin adayı Mehmet Nuri Güneş, oyların yüzde 46,70'ini alarak seçimi ilk sırada tamamladı. AK Parti adayı Ülkü Öcal ise oyların yüzde 42,23'ünü alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

YSK; Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti
YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, Ardahan, Iğdır, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Hatay'da aynı gerekçelerle başvuru yapan AKP olsa YSK seçimi kesinlikle yenilerdi. Bu konuda tüm partililer hemfikiriz sanırım. 81 40 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz: Akp olsa kabul olurdu bu ülkede adelet yok adalet akp var yazık çıkar ülkesi olmuş 3 1 Yanıtla

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